中國不是美債大逃殺兇手？「亞洲這國」被點名有嫌疑

美國公債市場過去一週出現罕見的資金外流現象，進一步加劇了美國總統川普「對等關稅」所引發的市場動盪。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國公債市場過去一週出現罕見的資金外流現象，投資人撤離這個傳統的避險資產，進一步加劇了美國總統川普「對等關稅」所引發的市場動盪，有些市場人士猜測，中國將拋售美國公債以反擊關稅，但並非所有人都同意這個觀點，專家分析，中國拋售美國公債實際上就是搬起石頭砸自己的腳，更有人認為，拋售美國公債的不是中國，而是日本。

《CNBC》報導，美國10年期公債殖利率上週五（11日）飆升至4.592%，創下2月以來的最高水準。30年期公債殖利率上週三（9日）也來到2023年11月以來的最高水準，雖然之後有所回落，但仍處於高檔。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，在截至4月11日的5個交易日內，殖利率上升約50個基點。

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投資人這時大規模拋售美債的情況顯得不太尋常，因為在不確定時期，資金通常會湧入美國國債等避險資產。這種異常的資金流出引出了一個問題：究竟是誰在賣出美債？又是為何而賣？

中國是繼日本之後的美債第2大海外持有國，持有約7600億美元的美國公債。投資研究公司Alpine Macro全球首席策略師Chen Zhao坦言，中國已經開始將其所持美債武器化，也就是拋售美國公債，並將資金轉為歐元或德國公債。

然而也有觀點認為，中國拋售美債是「傷敵一千自損八百」，因為此舉將拉低現有債券的價格，使中國持有的美國公債價值縮水。金融服務公司Pepperstone的高級研究策略師布朗（Michael Brown）更直言：「中國若大幅減持美債，等同於搬石頭砸自己的腳。」這最終將迫使資金回流，並導致人民幣升值。布朗對《CNBC》表示，這與北京的政策目標完全相反，特別是在當前中國政府希望刺激內需、緩衝關稅衝擊的背景下。

作為美債最大海外持有國，日本的角色也受到質疑。就有分析師指出，美國公債拋售主因或許不是中國，日本才是罪魁禍首。BCA Research的分析師埃文斯（Garry Evans）認為，日本實際上是更大的問題，特別是日本的人壽保險公司。埃文斯解釋，因為儘管日本政府說「我們不會賣出美債」，這話當然沒錯，但這些債券真正持有者是日本生命保險（Nippon Life）等公司，而不是日本政府。若這些壽險公司對美國政策反覆無常感到擔憂、希望降低曝險，那麼日本政府也難以干預其決策。

道明證券券亞太區宏觀策略師紐納哈（Prashant Newnaha）則指出，這波拋售也可能來自歐洲與日本的退休基金帳戶，它們可能出售長天期美債，並轉去購買歐洲固定收益資產債券。隨著債市賣壓加劇，紐納哈指出，對沖基金也可能被迫平倉債券基差交易，這反過來又加劇了拋售

此外，「債券義勇軍」（Bond Vigilantes）也被列入了疑似賣家名單。經濟學家亞德尼（Ed Yardeni）就指出：「債券義勇軍再次出手了。」他認為，近期的市場變動顯示川普的政策方向有誤。債券義勇軍會密切關注政府的貨幣或財政政策，若認為政策會造成通膨或信用風險升高，他們就會大舉出售公債。

報導指出，所有臆測的背後原因，都來自於投資人對美國政策信心的下降。美國關稅政策的反覆與不確定性，已削弱市場對美國資產的信心，也導致美元貶值，紐納哈認為：「若市場對美國政府的不信任情緒持續惡化，那麼就可能會成為下一波賣壓的導火線。」

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