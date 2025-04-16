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全台首例最大條！「美債ETF」大暴雷 驚現2565萬元違約交割

2025/04/16 08:39

中信美國公債20年（00795B）違約交割金額達2565萬元。（本報資料照）中信美國公債20年（00795B）違約交割金額達2565萬元。（本報資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普的對等關稅政策衝擊市場，美國公債遭拋售潮衝擊，櫃買市場15日驚爆美債ETF大額違約交割，中信美國公債20年（00795B）違約交割金額達2565萬元，為今年來上櫃第5起鉅額違約交割案，更是4月以來的第4起，也是今年來最大1筆違約交割案，同時也是首見美債ETF違約交割。

根據櫃買中心網站資料，這起違約交割事件由券商永豐金天母分公司通報櫃買中心通報00795B違約交割，金額為2565萬7450元。

受川普關稅政策影響，00795B清明節連假以後股價震盪劇烈，10日跌幅落在3.15%，昨（15）日以28.62元收盤，漲0.38元，漲幅1.35%。

根據櫃買中心統計，今年第1違約交割為 IET-KY（4971），金額達1631萬元；第2起為波若威（3163） ，違約交割金額2106.05萬元，也是今年以來最大筆；第3起是華星光（4979），違約交割1679萬元；第4起就是合一，違約交割金額1847.02萬元，由企銀嘉義申報；此次00795B違約交割金額居冠，達2565萬7450元。

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