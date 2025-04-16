輝達H20晶片銷中「無限期」被納管認列55億美元費用 盤後重挫逾6％

拋震撼彈！輝達宣佈認列出口中國H20遭納管55億美元費用，盤後重挫逾6%（路透）

高佳菁／核稿編輯

H20產品上季須提列55億美元費用

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府周一通知輝達，H20晶片出口中國必須先取得許可，而且這項規定是「未來無限期的」。受到出口管制衝擊，輝達宣佈第1季財報將會包含１筆與H20產品有關約55億美元（約新台幣178７億元）費用，受此消息衝擊輝達盤後重挫逾6%。

輝達週二股價上漲1.35%，收112.2美元，不過，盤後受此消息衝擊，股價重挫逾6%。

請繼續往下閱讀...

綜合路透社與美國財經媒體CNBC報導，在美國出口管制下，H20是輝達獲准在中國合法銷售的主要晶片。

輝達指出，這些費用與H20產品的庫存、採購承諾及相關儲備有關；輝達預計5月28日公布年度第1季財報。

輝達在１份提交的文件中表示，美國政府4月9日告訴輝達，它需要取得許可證才能出口晶片到中國和其他少數幾個國家。

對輝達的晶片出口管制持續增加，可能造成輝達整體成長放慢，這份文件就是輝達迄今為止釋出的最強烈訊號。美國政府表示，輝達晶片可用來製造超級電腦，並用於軍事用途。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法