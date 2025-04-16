晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普新關稅將重創美半導體！外媒首披露 應材3巨頭年損失逾340億

2025/04/16 10:28

川普新關稅將重創美半導體！外媒首披露，光應材3巨頭年損失就逾340億（彭博）川普新關稅將重創美半導體！外媒首披露，光應材3巨頭年損失就逾340億（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普已動半導體進口調查，擬實施新１輪關稅政策，此舉恐令半導體巨頭遭遇重創，據兩位知情人士透露，光應材等美3大半導體設備製造商每年損失就約10.5億美元（約新台幣340.93億元）。

外媒報導，該估算是上週在華盛頓與政府官員及國會議員討論後得出的，相關成本首次被披露。

據悉，美國3大半導體設備製造商，應用材料、泛林集團和科磊每家可能因此損失大約3.5億美元（約新台幣113.64億元）。此外，諸如Onto Innovation等規模較小的競爭對手，也面臨數千萬美元的額外支出壓力。

這些企業製造的晶片設備在全球範圍內高度緊缺，通常需要成千上萬個高度專業化的零組件。目前，它們已經因為前總統拜登實施的一系列出口管制，而損失了數10億美元營收。

川普政府在今年4月宣佈的對等關稅至今基本處於暫停狀態，但為推動本土製造業發展，其正在考慮對半導體產業實施進一步關稅，並於本週一啓動了相關進口調查。

據稱，這項預計高達10億美元的成本包括幾方面：1是對海外客戶銷售中低端設備的流失，導致的營收損失；2是尋找替代供應商所需投入的人力和時間成本；3是因遵守複雜的關稅合規規定，而產生的人員配備和行政開支。

這些估算仍屬初步粗略計算，因為每台晶片設備由多個組件組成，具體的關稅政策尚未明朗，導致企業難以快速測算實際影響。華盛頓方面正與晶片產業高管及全球半導體產業協會（SEMI）代表持續進行溝通和對話。

與此同時，輝達也在週二拋震撼彈，受到出口管制衝擊，宣佈第1季財報將會包含１筆與H20產品有關約55億美元（約新台幣1787億元）費用，受此消息衝擊輝達盤後重挫逾6%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財