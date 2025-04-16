川普新關稅將重創美半導體！外媒首披露 應材3巨頭年損失逾340億

川普新關稅將重創美半導體！外媒首披露，光應材3巨頭年損失就逾340億（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普已動半導體進口調查，擬實施新１輪關稅政策，此舉恐令半導體巨頭遭遇重創，據兩位知情人士透露，光應材等美3大半導體設備製造商每年損失就約10.5億美元（約新台幣340.93億元）。

外媒報導，該估算是上週在華盛頓與政府官員及國會議員討論後得出的，相關成本首次被披露。

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據悉，美國3大半導體設備製造商，應用材料、泛林集團和科磊每家可能因此損失大約3.5億美元（約新台幣113.64億元）。此外，諸如Onto Innovation等規模較小的競爭對手，也面臨數千萬美元的額外支出壓力。

這些企業製造的晶片設備在全球範圍內高度緊缺，通常需要成千上萬個高度專業化的零組件。目前，它們已經因為前總統拜登實施的一系列出口管制，而損失了數10億美元營收。

川普政府在今年4月宣佈的對等關稅至今基本處於暫停狀態，但為推動本土製造業發展，其正在考慮對半導體產業實施進一步關稅，並於本週一啓動了相關進口調查。

據稱，這項預計高達10億美元的成本包括幾方面：1是對海外客戶銷售中低端設備的流失，導致的營收損失；2是尋找替代供應商所需投入的人力和時間成本；3是因遵守複雜的關稅合規規定，而產生的人員配備和行政開支。

這些估算仍屬初步粗略計算，因為每台晶片設備由多個組件組成，具體的關稅政策尚未明朗，導致企業難以快速測算實際影響。華盛頓方面正與晶片產業高管及全球半導體產業協會（SEMI）代表持續進行溝通和對話。

與此同時，輝達也在週二拋震撼彈，受到出口管制衝擊，宣佈第1季財報將會包含１筆與H20產品有關約55億美元（約新台幣1787億元）費用，受此消息衝擊輝達盤後重挫逾6%。

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