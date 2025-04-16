關稅疑慮籠罩未消！道瓊跌155點 台積電ADR逆勢上漲

美股週二多收黑。（路透）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕貿易關稅不確定性仍然持續，不過投資人分析了最新一季度財報及近期市場動盪緩解，美國股市週二小幅下跌，道瓊工業指數下跌155.83點，跌幅0.38%，標普500指數下跌0.17%，那斯達克指數下跌0.05%，費城半導體指數上漲0.47%，台積電ADR收紅0.96%，收在157.33美元。

綜合外媒報導，美國上週五宣布對智慧型手機、電腦和半導體等電子產品免徵對等關稅，本週股市迎來利多。不過美國川普和商務部長盧特尼克週日表明，這些豁免可能只是暫時的。儘管近期股市上漲，但主要股指仍在收復4月2日川普宣布加徵關稅後出現的損失。週二的股市走勢與最近的劇烈波動形成鮮明對比，被稱為華爾街「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）上週觸及60左右的高點，已回落至30左右。

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美國銀行和花旗集團第一季的財報超出預期，分別上漲3.49%和1.87%，銀行股整體上漲勢頭強勁，本週將公佈的其他重要報告包括美國聯合航空公司和Netflix。中國下令該國航空公司不再接收波音飛機，波音股價下跌逾2.39%。科技巨頭輝達上漲1.35%，蘋果下跌0.19%，亞馬遜下跌1.39%。

道瓊工業指數下跌155.83點或0.38%，收40368.96點。

那斯達克指數下跌8.32點或0.05%，收16823.17點。

S&P 500指數下跌9.34點或0.17%，收5396.63點。

費城半導體指數上漲18.67點或0.47%，收4021.89點。

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