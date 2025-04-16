晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議

2025/04/16 03:45

〔中央社〕白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）今天表示，已有超過15國提出關稅協議提案，「正被積極考慮中」，相信「很快」能宣布一些協議；對於美中關稅戰，她引述川普最新聲明說，「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權暫停實施這項措施90天，在此期間僅實施10%的對等關稅，立即生效。各國紛紛把握時間與美國進行談判。

對於媒體問及談判進展，李威特今天下午在記者會表示，川普已明確告訴貿易團隊，希望親自批准所有這些協議。她說，目前已有超過15個提案，「正被積極考慮中」，相信「很快」能宣布一些協議。

儘管美國對多數國家暫緩實施對等關稅，但對中國加徵的關稅提高至125%，目前關稅累計稅率達145%，以回應中國對美國關稅的報復措施。中國自12日起，對美國商品加徵關稅提升至125%。

媒體問及，川普先前表示，若中國批准字節跳動（ByteDance）旗下短影音應用程式TikTok出售，就會考慮降低中國輸美貨品關稅作為交換，這項提議是否仍算數？李威特引述川普最新聲明回應表示，「球在中國那邊，中國需要和我們達成協議，我們不一定要和他們達成協議」。

她說：「中國除了規模更大之外，和其他國家並沒什麼不同，中國想要我們擁有的東西、也是每個國家都想要的—美國消費者。換言之，他們需要我們的錢。」

李威特表示，川普也再次表明，他對於和中國達成協議，抱持開放態度。（編輯：洪(啟)原）1140416

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財