川普關稅發威 中國港口貨物處理量4月第2週暴減10％

川普對中國加徵145％超高關稅，4月9日生效，已導致4月第2週中國港口處理的貨物量大幅下降。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普對中國進口商加徵145％超高關稅，4月9日生效，已導致4月第2週中國港口處理的貨物量大幅下降，顯示中國對美出口已遭超高關稅重創。

《華爾街日報》報導，在4月7日至13日期間，中國各地港口處理的貨物量較前一週下降9.7％，至2.44億噸。這個降幅遠大於再前一週的0.88％，當時（4月2日）川普首次宣布了他的對等關稅計劃。

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中國交通運輸部4月15日發布的數據顯示，4月7日至13日期間，中國各地港口的貨櫃吞吐量下降6.1％，逆轉前一週的增加1.9％。

而自今年1月底開始的為期1週春節假期結束以來，中國每週港口貨物處理量穩步增長，但上述數字凸顯這種增長的趨勢已明顯逆轉。

目前美國已對中國進口商品加徵145％關稅，電子產品面臨的實際關稅稅率相對較低。這可能會使中國的外貿從美國轉移到世界其他地區，這種變化也反映在運費中。

據萬得（Wind）提供的數據，在截至4月11日的一週，寧波貨櫃運價指數顯示，到美國西海岸的運費較前一週下跌18％，到美國東海岸的運費下跌10.8％。相比之下，同期到歐洲的運費上漲1.8％，其中到地中海西部和東部的運費分別上漲15.3％和13％，經南美東線的相關運費飆升52.5％。

瑞銀4月15日表示，若目前美國的超高關稅維持下去，中國今年經濟成長預估將由之前預估的4％調降至3.4％，並預測未來幾季中國對美出口將下降三分之二，今年整體出口以美元計算將下降10％。

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