群創攜手子公司CarUX首推和諧駕乘體驗智慧座艙解決方案

CarUX業界首推和諧駕乘體驗，導入全方位反射式成像技，顛覆智慧座艙全新體驗。（群創提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕隨全球AI與智慧移動技術快速演進，面板大廠群創攜手子公司CarUX於4月16日至18日登場的Touch Taiwan 2025中，聯合展出全新升級的「和諧駕乘體驗（HUE）」智慧座艙解決方案。此次展出聚焦於反射式成像、座艙智能顯示、隱藏顯示等多項創新技術，展現CarUX對新世代智慧座艙的前瞻布局與整合能力。

CarUX深耕車用顯示領域逾20年，憑藉豐富經驗與技術累積，首度於Touch Taiwan發表「和諧駕乘體驗」完整方案。此次展出的亮點之一，是其業界首創的全方位反射式成像技術（WRS），搭載「9.6吋MicroLED AR反射顯示」及「48吋全景式反射顯示」模組，透過高亮度、低能耗的Micro LED技術與專利演算法，將導航與即時行車資訊投影於擋風玻璃，使駕駛無需移動視線即可掌握關鍵資訊，顯著提升行車安全與沉浸體驗。此技術亦支援副駕顯示娛樂內容，並具備可調式投影功能，大幅優化車內光源與乘坐舒適性。

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此外，CarUX同步發表智慧顯示新技術「Smart Display+」，將微處理器與圖像處理功能直接嵌入顯示端，讓車機僅需輸入資料，即可在顯示器端完成即時影像轉換。該技術不僅有效降低系統頻寬壓力，也提升車輛資訊處理效率，為車用ADAS系統提供可靠支援，堪稱智慧座艙的「第二顆大腦」。

在智慧座艙美學方面，CarUX展出具備隱藏功能的「55吋InvisiView顯示器」，採用獨家玻璃表面印刷技術，螢幕未啟動時隱身於碳纖紋飾板下，展現簡潔高級的車艙美感。啟動後則可即時顯示操作畫面，兼具實用與設計美感。同時，CarUX也展示突破性「透光皮革模組」，運用Mini LED直下式背光技術，使影像可透過皮革清晰顯示，並具備觸控功能，創造更自由且一致性的車內設計風格。

CarUX此次展出亦包含與JDI共同開發的32吋整合型OLED顯示器，採用次世代eLEAP技術，具備雙倍亮度、三倍壽命等性能優勢。現場同時亮相「雙視角OLED全幅概念智慧座艙」，A柱至A柱無縫顯示，搭配乘客辨識系統ID touch與防窺技術，兼顧操作直覺性與乘客隱私。

此外，CarUX也同步展示多項未來座艙解決方案，如具備動態調整結構的「Kinematic Solution」、主動式防窺顯示技術「Smart Privacy」，以及與群創聯合推出、全球首發的「第三代主動式34吋mini LED背光車用顯示器」。該顯示器採用非晶矽TFT驅動與CSP封裝技術，不僅具備超薄化設計，亦實現高色飽與廣色域（NTSC>115%），為Tier1車廠提供先進、完整的智慧座艙顯示解決方案。

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