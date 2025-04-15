彭博：台積電、ASML前景 揭示關稅帶來深度衝擊

彭博報導，本週台積電和艾斯摩爾（ASML）的財報登場，將顯出全球關稅陣痛的深度和人工智慧產業前景。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，本週兩家晶片產業巨頭台積電和艾斯摩爾（ASML）的財報登場，將顯出全球關稅陣痛的深度和人工智慧產業前景，有望讓投資人提前洞察因關稅衝擊打擊市場信心、導致市值跌至多年低點，以及人工智慧晶片的需求是否能夠持續下去的問題。

受美國關稅威脅和對未來人工智慧需求的疑慮拖累，台灣台積電和ASML在更廣泛的市場拋售中首當其衝。晶片代工龍頭台積電股價今年下跌約20%，晶片設備製造商ASML下跌了12%。

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這波的暴跌導致台積電的預期本益比，一度跌至兩年來的最低水平，同時將ASML的股價推至新冠肺炎疫情爆發以來的最低水平。

人們對人工智慧需求可能放緩的擔憂加劇，而關稅風波則使全球企業的決策陷入混亂。所有這些都讓投資人更加關注人工智慧晶片的需求是否能夠持續下去。

Quilter Cheviot技術分析師Ben Barringer表示：ASML和台積電的股價都大幅折讓，並且許多風險顯然已經被反映在股價中。 但由於圍繞半導體關稅的不確定性，如果沒有更具體的消息，很難看到重新評級。

在川普政府免除智慧型手機和其他電子設備的互惠關稅後，全球半導體股週一出現一些緩解跡象，這對iPhone製造商蘋果及其包括台積電在內的供應商來說是一個勝利。 ASML的晶片製造機器也免徵額外稅。

但這種緩解可能不會持續太久，因為豁免只是暫時，而且美國政府正在推進對半導體和藥品進口徵收關稅的計劃，並對這兩個行業展開調查。

除了直接關稅外，人們還擔心全面提高關稅將抑制經濟成長，這對於對經濟週期高度敏感的產業來說是一個壞兆頭。

Allspring Global Investments的投資組合經理Gary Tan表示：儘管台積電和ASML在當前的周期性估值低谷中已在很大程度上反映全球貿易緊張局勢的影響，但我們預計未來兩個季度的盈利將面臨一些短期下行風險。

儘管如此，越來越多的分析師預測未來市場將出現疲軟，許多人正在下調其股價目標。儘管台積電預計2025年營收將成長20%左右，但摩根大通認為，台積電將略微下調這一目標，將擴張目標定在20%左右。

摩根大通客戶調查顯示，對於ASML投資人預計2025年的業績指引將保持不變，同時預期2026年的營收將低於分析師的預期。

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