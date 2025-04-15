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2035年全球ETF規模 上看35兆美元

2025/04/15 21:52

為強化ETF生態系，櫃買中心今日與彭博指數公司舉辦締約儀式。（記者歐宇祥攝）為強化ETF生態系，櫃買中心今日與彭博指數公司舉辦締約儀式。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日櫃買中心與彭博指數公司（Bloomberg Index Services Limited）締約合作，將攜手推動指數化商品發展。彭博亞太區指數產品負責人莊戟也在活動中釋出今（2025）年ETF投資趨勢。他指出，因全球ETF持續快速發展，到2035年有望達到35兆美元的規模，而今年尤其近期，受到關稅政策、經濟風險情緒升溫影響，預期有望讓債券ETF維持增長。

莊戟表示，從資產類別來看，固定收益ETF在2022年經歷了艱難的一年後，於2023年重新成為投資者關注的焦點。去年因市場對美國聯準會降息預期的增強，債券ETF吸引了超過4400億美元資金流入，到今年，債券ETF維持增長趨勢，年初至今吸引了超過1160億美元，市場預期，受新關稅政策、經濟風險情緒的影響，今年債券ETF將會持續受益增長。

與此同時，隨著投資者對AI、科技和加密貨幣等主題的熱情高漲，股票ETF過去一年成為資金流入最多的資產類別，吸引了超過1.2兆美元。儘管年初至今股票市場波動劇烈，但部分投資者認為市場調整帶來「逢低承接」的機會，因此股票ETF發行和資金流入仍維持增長趨勢。今年第一季，全球股票ETF吸引了近2750億美元資金流入，為債券ETF資金流入的2倍多。

莊戟也指出，台灣是亞洲最活躍的ETF市場之一，在政府與市場參與者的共同努力，以及市場基礎建設的不斷進步下，為台灣ETF市場的快速發展打下堅實的基礎。尤其在金管會於去年推出政策，宣布開放主動式ETF以及被動式多資產ETF，將進一步促進台灣ETF市場的多元化發展。

目前台灣ETF市場的總資產管理規模已超過6兆元台幣（約2000億美元），位居亞太地區第3位，過去3年的年均增長率超過20%。特別是債券ETF的發展尤為迅速，其規模已佔據台灣ETF市場半壁江山，總資產規模已超過1000億美元。

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