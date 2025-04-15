金管會鬆綁旅平險 父母可線上投保

金管會多項規定，讓家長幫未成年子女線上投保旅遊險更方便。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天（15日）表示，開放要保人可幫家人投保旅平險，並放寬7歲至未成年被保險人的投保身份驗證彈性；另外，金管會也開放保險公司可在官網，銷售重大疾病險及定額型健康保險商品，家長幫未成年子女線上投保旅遊險更方便。

金管會今日修正發布「保險業辦理電子商務應注意事項」，共有6大修正重點。首先，因應數位金融發展，開放團體保險要保單位，可用數位方式，申請註冊網路保險服務，並指定授權人員及被保險人。

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其次，考量於家庭旅遊之場景，消費者有為同行家屬一併投保旅遊相關保險商品之需求，因此，放寬要保人與被保險人不同人網路投保該等保險商品之限制。

金管會表示，開放要保人得為具有保險利益關係者，以網路投保旅遊不便保險與旅行綜合保險，並明定要保人與被保險人應以生物辨識、行動身分識別（Mobile ID）、金融行動身分識別（金融Fast-ID）或數位憑證等方式完成身分確認及意思表示。

另要保人為7歲以上未成年子女投保者，被保險人之意思表示得以上傳身分證明及投保意願簽名文件為之，保險公司並應以適當方式確認該意思表示，為被保險人本人所為。

為提升民眾投保重大疾病健康保險與定額型健康保險之便利性，以填補相關醫療費用支出，放寬保險業網路銷售重大疾病保險之管道，不以透過主管機關指定平台銷售為限，及開放保險業得辦理定額型健康保險網路投保業務。

其中，為強化保戶辦理網路保險服務之身分確認程序，明定保險業應依網路保險服務事項之風險等級，選擇信賴等級相當之身分驗證機制。

至於免予抽樣電話訪問的範圍，擴及於要保人以生物辨識、Mobile ID、金融Fast-ID或數位憑證等驗證強度較高的方式完成投保及身分驗證作業者，但惟保險業辦理網路投保或網路保險服務的身分驗證作業如有相關缺失，於缺失改善前，不適用該作業簡化規定。

而新保戶與既有保戶的抽樣電話訪問比例，分別自10%、5%調降為5%、2%，亦明定保險業電話聯繫要保人未成或拒訪，應補寄相關投保權益。

此外，金管會也統計，截至今年3月底，壽險業網路投保初年度保費收入為1.53億元、合計共29.45萬件；產險業簽單保費收入為13.49億元、共205.77萬件，整體保險業網路投保業績加總，共235.22萬件、保費收入達15.02億元。

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