資金出走潮！上市櫃今年投資收益匯回創新高

上市櫃公司今年投資收益匯回金額，已創史上新高紀錄。（資料照）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會表示，2024年投資收益匯回金額達1864億元，創史上最大金額；截至去年底止，上市櫃投資收益累計匯回金額為1兆406億元，占累積原始投資金額2兆836億元之36.59%。金管會直言，赴中國投資增加金額明顯縮減，且投資收益穩定匯回，以降低對中國依賴。

根據統計，近兩三年，資金挪移的狀況越來越劇烈，尤其是資金加速從中國大舉匯出。

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金管會證期局統計，截至去年底止，上市上櫃公司累計投資2兆8436億元，較前年底增加1080億元，主要是營運策略考量增加對子公司之持股、因應子公司業務拓展及受匯率變動影響致投資金額增加。其中，上市、上櫃公司分別以電腦及週邊設備業、電子零組件業累計投資金額較大。

在投資損益方面，上市與上櫃公司共獲利4901億元，整體較前年度增加412億元，與歷年同期相較，獲利金額為第二高。

尤其，若檢視投資收益匯回，去年更是一口氣把資金搬回1864億元，這也是從未見的大手筆，顯示中國經商環境日益不佳，導致投資收益匯快速增加。

金管會表示，投資收益匯回主要是配合集團資金規劃策略，將盈餘、現金股利匯回所致。

金管會官員表示，自2018年中美貿易戰後，上市櫃公司赴中國投資明顯縮減，且投資收益穩定匯回；海外投資（不含中國地區）增加金額呈現遞增趨勢，顯示投資中國企業對我國上市櫃公司獲利雖有挹注，但已放緩投資腳步，以降低對中國依賴。

金管會指出，透過全球布局方式，以分散中國投資風險，並將持續關注未來發展情形。

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