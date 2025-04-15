調降汽車關稅及貨物稅？財部：配合產業政策及台美談判結果

財政部報告指出，我國汽車進口則以日本、歐洲居多，因應美國對等關稅問題，是否調降汽車關稅及貨物稅，須配合產業主管機關整體產業政策及視台美談判結果而定。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國川普政府大打關稅戰，台灣是否調降汽車關稅及貨物稅引起討論。財政部報告指出，目前電動車或中古汽車及老舊大型車提供汰舊換新等減免徵貨物稅措施，是否調降汽車貨物稅，尚待與產業主管機關審慎評估；另，我國汽車進口以日本、歐洲居多，因應美國對等關稅問題，是否調降汽車關稅，須配合產業主管機關整體產業政策及視台美談判結果而定。

立法院交通委員會明邀請相關部會就「美國課徵對等關稅對我國交通公私部門之衝擊與因應」進行專題報告。財政部報告指出，我國汽車進口關稅稅率17.5%，去年進口值2651 億元，自美進口303億元、占11.4%；我國1000cc 以上小客車去年出口值212億元，對美出口僅0.5億元、占0.2%。 另，我國汽車零組件關稅介於0%至 17.5%，去年進口值2474億元，自美進口值136億元、占5.5%；去年出口值3237億元，對美出口1460億元、占45.1%。

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對於汽車關稅是否調降，報告指出，關稅政策除影響國庫稅收，涉國內產業政策，參據經濟部提供產業面意見，我國車輛產業正值燃油車轉型電動車的關鍵時刻，若調降或取消關稅，恐有國產車廠及零組件廠關廠撤離之虞，影響產值及相關從業人員生計，導致國產車競爭力與研發技術能量下滑，衝擊下世代車輛產業發展，汽車及零組件關稅稅率是否調降，須配合產業主管機關整體產業政策及視台美談判結果而定。

至於汽車貨物稅，報告指出，近年來配合產業、交通及環境等政策，已對電動車輛或中古汽（機）車及老舊大型車提供汰舊換新等減免徵貨物稅措施，且一體適用於國產及進口應稅貨物，已有實質減輕貨物稅負擔效果。據統計，我國去年度進口汽車以自日本、歐洲進口居多，因應美國對等關稅問題，是否進一步調降汽車貨物稅稅率，尚待與產業主管機關審慎評估。

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