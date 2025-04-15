櫃買中心攜手彭博指數 強化ETF生態系

櫃買中心今日與彭博指數公司舉辦締約儀式。圖左為櫃買中心董事長簡立忠、圖右彭博全球指數業務主管Paul Salerno。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日宣布，與彭博指數（Bloomberg Index Services Limited）簽訂合作契約，共同推動指數化商品發展。櫃買董事長簡立忠表示，將著力於債券ETF產品發展，看準債券ETF是投資抗震的重要工具，金管會也已核准主動型、多資產型ETF，期望與彭博指數的商品能盡快推出，櫃買會持續深耕股債雙核心。

簡立忠致詞時也表示，櫃買期望將產品線從股票、債券拓展到多資產等新領域，打造更完整的ETF生態系，彭博指數在金融界的專業具備全球公信力，並獨具慧眼、選擇櫃買成為合作夥伴，櫃買將進一步拓展台灣指數化業務的視野。相信彭博在全球ETF市場深耕多年的豐富經驗，可以為台灣證券市場注入源頭活水。

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彭博指數執行長Dave Gedeon表示，與櫃買合作彰顯了公司對台灣蓬勃發展的市場的持續承諾，很高興能藉由彭博的專業知識和技術優勢，幫助櫃買加速指數化商品的推出，促進本地市場的發展，並推出指數服務以滿足投資者的多元化需求。

金管會證期局副局長黃厚銘則表示，自從去年規劃開放主動式及多資產ETF以來，櫃買即積極配合修正相關規章及交易系統，並進行宣導與推動，昨日台灣第一檔多資產ETF「凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金」申報生效，對櫃買可以說是雙喜臨門。

櫃買中心最後指出，與彭博指數簽署聯名指數服務契約後，已立即著手與潛在發行人討論指數化商品規劃，以期儘快推出聯名指數商品，讓櫃買市場的指數化商品生態系更加豐富完整。

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