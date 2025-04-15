勞動部次長缺終於補齊 黃玲娜二度接任勞動部政次

總統府今（15）日公告任命勞動部政務次長一職由黃玲娜接任。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部部長洪申翰去年11月上任至今，持續懸缺的政務次長人選終於補齊。總統府今（15）日公告任命勞動部政務次長一職由黃玲娜接任。這也是黃玲娜在去年11月初接任勞動部次長，卻因霸凌案隨前勞動部長何佩珊下台後，再度回鍋接任政務次長職務。

勞動部勞發署北分署去年11月爆發公務員遭霸凌輕生案，前部長何佩珊因此請辭下台，2名政務次長也跟隨卸任，包含甫於11月初上任的政務次長黃玲娜。

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新任勞動部長洪申翰上任滿月後，總統府先是任命文化大學勞動暨人力資源系教授李健鴻，擔任勞動部首位政務次長，但另一位政次直至今日才正式拍板，竟然是再度由黃玲娜接任。

黃玲娜畢業於輔仁大學法律系，自 1990 年代即投入勞工運動、婦女運動等公共事務，並且擔任過第2屆國大代表、宜蘭縣政府勞工處處長、勞動部專門委員與政務次長等職，兼具民代與行政資歷，熟稔中央與地方事務。

勞動部長洪申翰表示，未來將借重其溝通協調專長，擔任勞動部與工會的對話橋樑。尤其美國關稅議題衝擊在即，勞動部將與工會等利害關係團體建立更緊密連結，期許政務次長黃玲娜透過傾聽，加強對話，讓相關的勞動政策更迅速、精準的維護勞權，提升勞工福祉。

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