迎擊川普關稅 經部帶頭辦「搶單大會」救國內傳產

因應川普關稅衝擊，經濟部籌備擴大國外買主來台採購量能，將在本月舉辦「Taiwan Select 全球搶單大會」，下半年則分別在台中、高雄辦理「產業聚落搶單大會」。（法新社）

〔記者廖家寧／台北報導〕美國對等關稅對我國機械、工具機、手工具等傳統產業造成衝擊，經濟部短期規劃上，除設置即時諮詢服務窗口外，也籌備擴大國外買主來台採購量能，盼能協助業者爭取新客戶訂單，首先將在本月23日舉辦「Taiwan Select 全球搶單大會」 ，下半年則分別在台中、高雄辦理「產業聚落搶單大會」。

「Taiwan Select 全球搶單大會」規劃透過全球駐外單位擴大邀請各國買主來台採購，屆時將有包括德國、英國、韓國、日本等48 國471 位國外買主專程來台，並已安排國內1805 家次企業與海外買主洽談，預估可創造約5 億美元商機。

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此外，為進一步協助受美國關稅影響較大的機械、精密零組件、手工具、汽配等產業，經濟部也安排本月24日邀請至少50位海外買主，至中部產業重鎮進行媒合洽談。

經濟部今年下半年則規劃分別在台中、高雄重點產業聚落辦理2 場「產業聚落搶單大會」，將邀請國際買主深入參觀機械零組件、水五金、金屬製造、扣件等產業聚落，期能精準鏈結買主需求，並呈現我商生產整合優勢。

此外，經濟部也將鎖定國際排名第一的展覽，並為受影響產業辦理專屬活動，例如在漢諾威木工機械展、歐洲自行車展、歐洲工具機展等新增設置「台灣國家形象館」 ，安排買主洽談、供應鏈展示區、舉辦國際記者會、新產品發表會等。

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