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防中貨洗產地 財政部強化3防線4精進措施

2025/04/15 20:31

為防堵中貨「洗產地」，財政部採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線。（記者鄭琪芳攝）為防堵中貨「洗產地」，財政部採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為防堵中國貨品規避美國加徵關稅，繞經我國偽冒台灣製造後違規轉運「洗產地」，損害國內產業利益，財政部採事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線，並以此為基礎規劃4項精進措施，包括成立強化違規轉運查核小組、精進風險分析資料庫等。

立法院財政委員會明邀相關部會就「防範中國產品低價傾銷及透過台灣洗產地問題因應策略」進行專題報告，財政部報告指出，為防堵中貨洗產地，採3道防線因應，首先，事前預防，配合經濟部公告，要求廠商出口時檢附證明文件，出口廠商輸美貨物若屬美國對中國加徵反傾銷稅（如自行車及電動輔助自行車）或依301條款加徵特別關稅（如工具機）的高風險貨物，廠商須檢附輸出許可證或原產地證明書，才會通關放行。

此外，與經濟部合作篩選高風險貨物及廠商嚴審，關務署持續篩選高風險廠商資料，函知經濟部貿易署）於核發原產地證明書時加強審核。再者，海關主動提示注意訊息，輔導出口廠商強化法遵 針對廠商出口美國對中國加徵301條款特別關稅的高風險貨物，海關系統提示業者「注意出口貨物原產地」訊息，並提供業者有關產地諮詢服務。

事中嚴查方面， 針對出口美國貨物，篩選可疑目標，海關查驗貨物時，透過風險系統，對於自保稅區及課稅區申報出口，目的地為美國的所有貨品全面自動比對出口申報資料，篩選疑似自中國進口貨物，跳出警示，驗貨關員嚴格查核貨物產地，確認是否有違規轉運情事。此外，針對高風險業者，海關於保稅倉間加強查核貨品標示 保稅區監管關員依據本部關務署提供資料，篩選高風險保稅業者進儲貨品，於各保稅倉間實地查核存倉貨品標籤及產地標示，並將查核結果納入風險分析。

至於事後嚴罰，海關查獲廠商未依規定標示產地或標示不實，移送貿易署依貿易法第28條規定裁罰，最高可處300萬元罰鍰或禁止1年輸出入貨品。 海關如於自由貿易港區查獲違規廠商，依規定可停止廠商6個月以下進儲貨物或廢止營運許可。 此外，海關也加強國際合作，協助境內查核，國外執法單位若發現有從我國進口的異常可疑案件，可透過雙方合作協議通報海關協助提供書面資料，必要時由相關主管機關派員陪同國外調查官來台實地訪查。

財政部並規劃4項精進措施，包括：各關成立強化違規轉運查核小組，監控轄區出口美國貨物數量有無異常波動，鎖定轄內高風險廠商每週至少查核1次；精進風險分析資料庫，透過大數據鎖定可疑廠商及貨品，精準打擊可疑對象；擴大宣導商民遵守相關規定，避免觸法；鼓勵檢舉不法，全民協力打擊不肖廠商 。

針對防範中貨低價傾銷，報告指出，我國現行採取反傾銷措施產品共10件，其中8件為中國產品，且於3月11日公告對中國產製進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品進行反傾銷調查。報告表示，近10年來，共接獲對中國產品新申請課徵反傾銷稅案6件，4件已核定課徵反傾銷稅，另2件尚調查中，顯示國內業者對中國大陸產品提出反傾銷調查申請，可獲得相關救濟保障，維護我國公平競爭的經商環境，確保產業秩序穩定。

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