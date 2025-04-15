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HondaCivic e:HEV小改款大降12萬元 售價127.9萬元

2025/04/15 20:34

台灣本田導入的Honda Civic e:HEV小改款今天登台搶市，建議售價由舊款的139.9萬元降至127.9萬元，一口氣大降12萬元，降幅約8.58%，預計全年銷售目標為1200輛。（記者楊雅民攝）台灣本田導入的Honda Civic e:HEV小改款今天登台搶市，建議售價由舊款的139.9萬元降至127.9萬元，一口氣大降12萬元，降幅約8.58%，預計全年銷售目標為1200輛。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣本田導入的Honda Civic e:HEV小改款今天登台搶市，建議售價由舊款的139.9萬元降至127.9萬元，一口氣大降12萬元，降幅約8.58%，預計全年銷售目標為1200輛。

全新的CIVIC e:HEV電驅雙動能系統，搭載 2.0L Atkinson循環DOHC i-VTEC缸內直噴引擎，具備 13.9 高壓縮比與41%熱效率，結合雙電動馬達與PCU（Power Control Unit）電力控制單元，實現184ps及32.1kg-m最大動力輸出優勢，其加速感受媲美3.5L V6引擎水準。

IPU（Intelligent Power Unit）智慧型動力控制單元，搭載次世代鋰電池，具備1.05kWh電力容量，成就電動化車款才有的瞬間反應，實現 0–100km/h 加速僅 7.8 秒的敏捷表現。

透過系統的智慧切換，e:HEV在市區行駛時多以電能驅動，在高速巡航時，CIVIC e:HEV 將智慧切換成燃油引擎驅動，系統兼具效率與節能表現，實現每公升平均油耗23.7公里的表現。

同時搭載世界級安全規模的主被動安全配備，在主動安全方面，Honda SENSING智慧安全主動防護系統，以100度超廣角攝影機搭配高速影像處理晶片，能同時監看3個車道、偵測對向來車、夜間行人、自行車及摩托車，更能將前方車道狀態動態顯示彎道、摩托車、大貨車視覺圖像於10.2吋彩色液晶儀表。並整合「CMBS碰撞緩解煞車系統」、「RDM道路偏移抑制系統」、「ACC全速域主動式車距調節定速巡航系統附LSF低速自動跟車功能」、「LKAS車道維持輔助系統」、「LCDN前車駛離提醒系統」等多項安全便利功能。

另配備前後共8具超音波感知器之「PSS停車偵測雷達」、「三模式倒車攝影機」，全面守護駕乘者安全。

在被動安全部份，All-new CIVIC e:HEV採用最新進化的Inner Frame工法，實現具有高剛性的新世代輕量化車體結構，搭載最高規格「11具SRS輔助氣囊」、「PUH行人保護引擎蓋」、「全車5席3點式ELR安全帶」、「前後4座自動預縮式安全帶」、「SBR全員安全帶未繫提醒系統」等安全配備。

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