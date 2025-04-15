勞動部大規模人事異動 發展署職安署長都換人

勞動部今日發布，勞動力發展署長由現任副署長黃齡玉陞任。（勞動部提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動部長洪申翰去年11月24日上任後，今（15）日宣布上任後最大規模的人事異動，勞動部主任秘書由現任職業安全衛生署長鄒子廉接任，遺職缺由現任職安署副署長林毓堂陞任；勞動力發展署長由現任副署長黃齡玉陞任；北基宜花金馬分署長由現任勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗陞任。

這不但是洪申翰去年底上任後，首度進行的大規模人事調動，更這是近年來，勞動部少見的大規模人事異動，可說是將去年因北分署霸凌案造成的各項人事空缺，一次調整、補齊，「申翰戰隊」正式成軍。

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勞動部今日發布，現任職業安全衛生署長鄒子廉接任勞動部主任秘書。（勞動部提供）

勞動部長洪申翰表示，特別感謝上述人選接受邀請，勇於承擔。期許他們能發揮影響力，兼具穩定與創新，領導同仁，戮力為民服務。

新任主任秘書鄒子廉，歷任勞委會科長、簡任技正、台北市政府勞動檢查處處長、台北市政府勞動局副局長、勞動部職業安全衛生署署長，地方與中央歷練豐富，未來將協助整體部務推動與政策統籌，強化團隊執行力。

新任職業安全衛生署長林毓堂，歷任勞委會科長、本部職業安全衛生署副組長、組長、主秘、副署長，學經歷俱佳，並參與相關修法，未來持續強化預防、通報、重建的職業安全衛生協力網絡。

新任勞動力發展署長黃齡玉，經歷內政部移民署簡任視察、副組長、組長、本部勞動力發展署副署長，陞任後將就本部重大勞動力政策，請其提供專業建議與行政支援。

新任北基宜花金馬分署長沈文麗，過去十年皆在勞動力發展署任職，分別擔任過署內的綜合規劃組副組長、就業服務組組長與訓練發展組組長，長期參與署務，表現優異，善於結合政策規劃與執行，勞動部認為，是北分署推動各項業務的最合適專業人選。

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