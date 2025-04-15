因應川普關稅風暴 蘇姿丰夜宴台灣科技大老商討對策

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今日晚間現身台北東方文華酒店，宴請台灣供應鏈。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今日晚間現身台北東方文華酒店，宴請台灣供應鏈，針對川普關稅風暴，蘇姿丰表示，今晚與供應鏈討論長期策略與短期因應措施 ，一起應對市場變化與挑戰，台灣是重要的生態系，超微身為美國公司，美國製造成為首要優先事項，針對半導體晶片關稅，超微一直與美國政府保持溝通，也和客戶討論，因半導體供應鏈非常複雜，涉及許多不同的部分，將繼續就整體製造與研發策略進行討論。。

蘇姿丰指出，現在有很多事情需要考量，正在仔細監測關稅情況，超微是全球化企業，擁有全球供應鏈。身為一家美國公司，美國製造是首要優先事項，超微在全球擁有眾多客戶與非常強大的供應鏈合作夥伴，將與所有合作夥伴一起應對這些不確定性。

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談到台灣夜市，蘇姿丰笑說，台灣食物一向是最棒的，但總是太忙，沒有時間去，她昨日抵台，預計明天前往日本，行程相當緊湊。至於今年台北國際電腦展（COMPUTEX）時間有點早，她因行程早已安排，無法參加台北國際電腦展，所以這次提早來台灣與最重要的合作夥伴和客戶商討未來發展。

今日參與超微晚宴的科技大老包括仁寶董事長陳瑞聰、神通董事長苗豐強、台達電董事長鄭平、和碩共同執行長鄭光志，英葉達總經理蔡枝安、緯創總經理林建勳、群聯執行長潘健成等人。

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