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女性數位遊牧最安全城市！台北奪全球第1 高雄第7名

2025/04/15 19:29

全球女性數位遊牧者最安全城市由台北奪冠。（資料照，歐新社）全球女性數位遊牧者最安全城市由台北奪冠。（資料照，歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人非常嚮往邊工作、邊旅遊的數位游牧生活，而哪個國家最適合數位游牧？外媒報導，根據旅遊公司Holidu公布2025年全球200座城市調查結果，台北以壓倒性優勢獲選「全球女性數位遊牧者最安全城市」第1名，另外，高雄則排在全球第7名。

Holidu以幾項標準進行評分，包括女性獨自行走時的安全感、當地居民的友好程度、該城市是否有立法制止工作場所的性騷擾，以及女性與男性數位遊民的比例。

Holidu評比，台灣的友好首都台北以「壓倒性優勢」奪得榜首，其報告顯示，台北的公共交通「可靠又方便」，90%的女性表示她們獨自步行感覺很舒服。調查補充，那些希望在台北遠端工作的人可以享受台灣新推出的數位遊民簽證，最長可停留6個月。該簽證於2025年初推出，旨在吸引數位專業人士並促進旅遊業發展。調查顯示，居住在台北的五分之一的數位遊牧者是女性。

第2名為泰國最北邊城市清萊；第3名則是烏拉圭首都蒙德維亞；第4名為義大利威尼斯，是歐洲最安全的數位游牧目的地；第5名是馬來西亞檳城；第6名則是西班牙瓦倫西亞。

至於第7名則是高雄，調查指出，高雄對外國人的友善程度得分很高，82%的女性表示她們在那裡獨自走路感到安全。根據研究顯示，居住在高雄的數位遊牧者中，近5分之1是女性。

第8名則是葡萄牙波多；第9名為加拿大薩斯卡通；第10名為印尼峇厘島烏布。

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