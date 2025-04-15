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美出現不尋常囤積藥品 來自愛爾蘭進口暴增105億歐元

2025/04/15 21:00

週二公佈的數據顯示，2月份愛爾蘭對美國的藥品和醫療產品出口年增逾450%，增加到105億歐元。（路透）週二公佈的數據顯示，2月份愛爾蘭對美國的藥品和醫療產品出口年增逾450%，增加到105億歐元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統準備為藥品徵收關稅，已經帶來美國製藥商提前囤積藥品的現象。上個月，兩名高層和兩家物流公司向路透表示，在關稅威脅下，一些製藥商採取不尋常的舉措，透過空運向美國運送更多藥品。

週二公佈的數據顯示，2月份愛爾蘭對美國的藥品和醫療產品出口年增逾450%，增加到105億歐元（台幣3863億元），這是第2次月度增長，表明美國製藥商可能正在為潛在關稅提前囤積藥品。

作為徵收關稅計劃的一部分，美國政府週一啟動了對進口藥品的調查。總統川普表示，他預計在「不久的將來」還將對其他商品和貿易夥伴徵收一系列關稅。

川普多次指出歐洲、特別是愛爾蘭的藥品生產是他打算透過關稅解決的問題。全球十多家最大的製藥商在愛爾蘭設有工廠，其中許多為美國市場生產藥品或活性成分。愛爾蘭也吸引13大醫療器械公司設有生產基地，堪稱是製藥製造業的首選地點之一和國家

1月份，愛爾蘭對美國的藥品出口激增，成長130%，達到94億歐元。愛爾蘭中央統計局表示，2月出口額從去年同期的19億歐元增加到105億歐元。

愛爾蘭中央銀行將去年7月以來愛爾蘭對美國藥品出口激增歸因於生產需求量很大的減肥藥，但表示最近的增長可能部分是由囤貨推動。去年，愛爾蘭對美國的商品出口成長34%，導致美國對歐盟成員國的商品貿易逆差達到創紀錄的500億歐元。

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