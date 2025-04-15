關稅報復+1 中國下令停止波音飛機交付 設備零件也都禁

回應美國對中國商品徵收145%關稅的決定，中國已下令國內航空公司停止接收任何波音飛機。（彭博）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博週二（15日）引述知情人士的話報導，為回應美國對中國商品徵收145%關稅的決定，中國已下令國內航空公司停止接收任何波音飛機。

北京還要求中國航空公司停止向美國公司購買任何飛機相關設備和零件。知情人士告訴彭博新聞，中國政府也正在考慮向租賃波音飛機、且面臨更高成本的航空公司提供援助。

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波音公司將中國視為其最大的成長市場之一，其競爭對手空中巴士在該市場佔據主導地位。波音公司股價在盤前交易中下跌了3%。

中國暫停購買飛機相關零件的措施預計將增加該國飛機的維修成本。

美國和中國捲入了由美國總統川普的貿易政策引發的關稅戰。為了報復美國的關稅，中國上週將對美國進口產品的關稅提高至125%。

125%的關稅將大幅提高中國航空公司購買波音飛機的成本，給它們帶來財務負擔，並可能促使航空公司考慮空中巴士和國內企業中國商飛等替代方案。

中國三大航空公司中國國際航空、中國東方航空和中國南方航空計畫在2025年至2027年間分別接收45架、53架和81架波音飛機。

分析家認為，世界兩大經濟體之間不斷升級的針鋒相對的關稅有可能使兩大經濟體之間的商品貿易陷入停滯。到2024年，該貿易額將超過6500億美元。

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