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美對半導體、藥品徵收關稅準備 進入21天關鍵期

2025/04/15 17:47

川普政府正對藥品和半導體進口展開調查，準備對這兩個行業徵收關稅，理由是過度依賴外國藥品和晶片生產構成國家安全威脅。（路透）川普政府正對藥品和半導體進口展開調查，準備對這兩個行業徵收關稅，理由是過度依賴外國藥品和晶片生產構成國家安全威脅。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國《聯邦公報》週一公佈文件顯示，川普政府正對藥品和半導體進口展開調查，準備對這兩個行業徵收關稅，理由是過度依賴外國藥品和晶片生產構成國家安全威脅。該文件宣布為期21天的公眾意見徵詢期尤為關鍵，標誌著川普最近一次援引《1962年貿易擴展法》第232條作為所謂的部門關稅的理由，旨在促進他認為對國家安全至關重要的商品的國內生產。

川普政府利用232條款，開始對銅和木材的進口進行調查，川普第一任期內完成的調查成為他今年1月重返白宮後對鋼鐵、鋁和汽車行業徵收25%關稅的基礎。

該文件表明，美國政府於4月1日開始調查，此前，美國上週末公佈對主要從中國進口的智慧型手機、電腦和其他電子產品的豁免政策，使其免受川普徵收的125%高額互惠關稅。川普政府官員曾表示，這些產品很快就會受到第232條關稅的約束。第232條款調查需要在啟動後270天內完成。

川普上週日表示，他將在下周宣布進口半導體的關稅稅率，並補充說，該行業的一些公司將具有靈活性。

美國嚴重依賴從台灣進口的晶片，時任總統拜登試圖透過授予數十億美元的《晶片法案》獎勵來扭轉這一局面，以吸引晶片製造商擴大在台灣的生產。

白宮聲明中表示，總統「長期以來一直清楚製造業回流的重要性，這對我國的國家和經濟安全至關重要」。

半導體用於為電子產品、汽車、玩具和其他商品提供動力。美國嚴重依賴從台灣和亞洲其他地區進口的晶片，民主黨和共和黨都將這種依賴描述為對國家安全的重大風險。

公報顯示，週一宣布的調查將涵蓋藥品、藥品成分以及其他衍生性商品。製藥業認為，關稅可能增加藥品短缺的可能性，並減少病患的藥品取得機會。仿製藥製造商的利潤非常微薄，任何成本上漲都可能導致一些製造商退出市場，因為他們可能難以吸收或轉嫁關稅的影響。

至於藥品，川普認為進口了太多重要藥品。「我們不再自己生產藥物了」他說。儘管中國、愛爾蘭和印度是某些類型藥品的重要來源，但有些藥品至少有一部分是在美國生產的。

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