富爸爸分別贈與兒女現金 贈與稅免稅額這樣計算

台北國稅局表示，贈與稅免稅額以每位「贈與人」為計算基礎，而非「受贈人」。 （記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部台北國稅局表示，贈與人在1年內贈與他人之財產總額未超過免稅額（2022年起贈與免稅額為244萬元）時，可免辦理贈與稅申報；但贈與人在同一年內贈與他人財產總額超過免稅額時，應於贈與行為發生次日起30日內辦理贈與稅申報，而贈與稅免稅額是以每位「贈與人」為計算基礎，而非「受贈人」。

台北國稅局說明，根據「遺贈稅法」第22條及第24條規定，贈與稅納稅義務人每年得自贈與總額中減除免稅額，贈與人在同一年內贈與他人財產總額超過免稅額時，應於超過免稅額的贈與行為發生之次日起30日內，辦理贈與稅申報。而贈與稅免稅額，是以每位「贈與人」為計算基礎，而非「受贈人」，且「每年」或「1年內」按曆年制計算，即每年1月1日至12月31日止。

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舉例說明，甲君2024年3月1日贈與兒子現金240萬元，10月1日又贈與女兒現金240萬元，累計贈與總額達480萬元，超過贈與稅免稅額，甲君應於2024年10月1日次日起30日內，辦理贈與稅申報；但甲君誤以為贈與稅免稅額是以受贈人分別計算，各次贈與皆在免稅額度內，因此未辦理贈與稅申報。經國稅局查獲，核定甲君2024年度贈與總額480萬元，減除免稅額244萬元後，贈與淨額236萬元，發單補稅23.6萬元，並裁處罰鍰23.6萬元。

台北國稅局提醒，贈與人在同一年內贈與他人的財產總額若超過贈與稅免稅額，應於超過免稅額的贈與行為發生次日起30日內，向國稅局辦理贈與稅申報，若未依規定辦理贈與稅申報，請儘速依「稅捐稽徵法」第48-1條規定自動補報，以免受罰。

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