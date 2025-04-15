關稅影響無薪假是否增加 中市勞工局：目前尚未見明顯變化

勞工局長林淑媛表示，勞工無薪假問題目前尚未見明顯變化。（記者蘇金鳳攝）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕川普關稅大刀砍向全世界，市議員林霈涵表示，當外界在關心產業受到的衝擊，但是勞工問題也應該關切，目前台中市勞動市場是否有受到波及，市府有何因應?勞工局長林淑媛表示，目前每週統計減班休息、資遣通報及失業給付情形，掌握最新趨勢，目前尚未見明顯變化，少數企業因觀望情勢採取人力保守策略，但多數產業仍維持正常招募。

美國總統川普對75國課徵高關稅，雖延後90天後實施，但是因其反覆無常，全世界則是「剉咧等。

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市議員林霈涵今天在市議會表示，當大家在關心產業的衝擊，她更擔心勞工權益是否有受損，她指出，自行車產業做為台中的重要產業之一，已有企業暫緩約20%的人力招募，市府有無因應對策？

市議員林霈涵要求市府正視川普關稅對勞工權益的傷害。（記者蘇金鳳攝）

林霈涵呼籲市府利用暫緩實施90天機會，正視關稅波動對勞工權益的潛在衝擊，盡速推出具體的勞工輔助措施，保障市民就業穩定。

勞工局長林淑媛表示，已預先評估勞工可能面臨的減班休息、資遣或失業等狀況，整合中央與地方資源，提出「安心就業」、「失業再就業」、「職能充電」、「職場接軌」、「勞工保護」及「安穩僱用」等6大面向、近20項措施，以遍布全市27處的就業服務據點做為單一窗口，提供勞工一站式協助，並在官網建立「因應美國關稅勞工局協助方案」專區。

林淑媛指出，未來將視衝擊程度進行滾動式修正，例如青年就業獎勵、產業專班開設或安穩僱用補助等措施，皆可能視情況加碼辦理。

林淑媛表示，勞工局每週統計減班休息、資遣通報及失業給付情形，掌握最新趨勢，目前尚未見明顯變化，台中整體勞動市場仍屬穩定，僅少數企業因觀望情勢採取人力保守策略，如「遇缺不補」等，但多數產業仍維持正常招募。

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