土增稅可辦重購自用退稅 竹科人買地自建房屋也適用

土增稅可辦重購自用退稅，新竹市稅務局也舉例，若是買地自建房屋也適用重購退稅。圖為房屋興建情形。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市稅務局表示，為避免納稅義務人因繳納土地增值稅，降低其重購土地的能力，土地稅法規定，重購自用住宅用地可申請退還出售土地所繳納的土地增值稅，而購地建屋同樣享有土地增值稅的自用住宅用地重購退稅，只要重購土地地價大於出售土地地價，於購買土地登記日起2年內出售原自用住宅用地，並在出售自用住宅用地2年內完成房屋興建，就符合土地稅法第9條規定，可退還原繳納土增稅款。

稅務局指出，竹科人林先生原住在關新路小公寓，110年8月在慈雲路購入一塊土地，打算自建房屋，為籌措建屋資金，便在112年3月將小公寓出售，並在113年5月完工新屋，而林先生就符合可申請重購退稅的條件。

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土增稅可辦重購自用退稅，新竹市稅務局也舉例，若是買地自建房屋也適用重購退稅。（記者洪美秀攝）

稅務局表示，林先生110年8月購入土地，雖自建新屋在113年5月才完工，已逾2年期間，但購地建屋有特別規定，只要在購地2年內完成出售自用住宅用地，並於出售後2年內完成房屋興建，適用期最多可至4年。林先生的案例就符合出售2年內完成興建的要件，只要新舊房屋皆符合自用住宅用地的規定，即可退還原出售土地繳納之土地增值稅款。

稅務局提醒，民眾如有換屋需求，須注意在2年內完成房地的買賣，並符合自用住宅用地的各項規定，就可辦理重購退稅。可電洽：03-522-5161分機332。

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