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繳綜所稅累積哩程 樂天信用卡推「樂翔卡」向繳稅族招手

2025/04/15 17:20

樂天信用卡推「樂翔卡」，向繳稅族招手。（業者提供）樂天信用卡推「樂翔卡」，向繳稅族招手。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕5月繳稅季將至，各發卡行的繳稅方案尚未揭曉，但今年1月甫推出Panda J卡的樂天信用卡，搶在繳稅季正式展開前，推出今年第2張新卡「樂天樂翔卡」，訴求繳稅也可累積里程．搭配首刷方案並5月繳交綜所最，最高可獲得1萬8000積分，用於1:1兌換長榮航空哩程與「亞洲萬里通」里數及商品。

樂天信用卡今日宣布推出款全新樂天 Visa 哩程信用卡「樂翔無限卡」與「樂翔御璽卡」，其中需要收取年費1萬5000 元的「樂翔無限卡」，首年提供不分線上線下，海外消費每6元可累積1積分，國內消費每18元即獲得1積分，繳交年費及核卡後45天內刷滿2萬5000元可獲得 1萬2500 積分首刷禮。

另一張年費3000元的「樂翔御璽卡」，則是首年不分線上線下，海外消費每13元可累積1積分，國內消費則同樣為每18元即獲得1積分，繳交年費及核卡後45天內，消費滿5000 元可有首刷禮3000積分。

台灣樂天信用卡總經理石井英治（Eiji Ishii）指出，樂天信用卡來台10年，發現台灣消費者熱愛旅遊，因此推出飛翔卡，滿足台灣消費者兌換航空哩程的需求。

針對5月的繳稅季，樂翔無限卡享最高給予5500積分回饋及樂翔御璽卡享最高2500積分回饋，搭配首刷禮合計最高回饋 1萬8000積分，可兌換長榮航空哩程與「亞洲萬里通」里數及商品。

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