股匯不同調！台幣結束連7紅收32.516元

股匯不同調！新台幣結束連7紅收32.516元。

（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕台股今日隨美股大漲逾300點，新台幣兌美元匯率早盤還衝上32.42元，改寫波段新高紀錄，惟台幣匯價午後升勢趨緩，並隨主要亞幣同步走貶，最終收在32.516元、小貶0.6分，匯價結束連7紅，成交量略縮至22.38億美元。

美國總統川普關稅政策持續影響全球金融市場走勢，由於川普考慮豁免25%汽車進口關稅，美四大指數全數收紅，連動台股今日大漲344.58點，收在19857.67點，三大法人合計賣超48.25億元，其中，外資賣超幅度收斂至4.89億元。

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新台幣匯價則以32.52元、貶值1分開出，隨後即升至32.42元、創去年12月19日以來逾4個月新高，不過美國十年期公債殖利率回升，國際美元小幅反彈，台幣午後升幅收斂，並於尾盤翻黑。

匯銀人士指出，美元疲軟走勢不變，惟短線跌深，低接買盤浮現，加上主要亞幣多拉回休息，央行順勢尾盤調節，並不意外，預期台幣短線將先在32.5元附近整理。

後市觀察川普關稅政策進展，台灣未納入第一輪談判，半導體關稅會怎麼課，仍是台股一大隱憂。

根據央行統計，主要亞幣在漲多後，今日全面走貶，其中，韓元跌幅0.54%最多、日圓貶0.15%、人民幣貶0.13%、新幣貶0.12%、台幣小貶0.02%。

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