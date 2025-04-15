優化緝毒犬育種犬源 關務署與惠光導盲犬學校合作

財政部關務署與惠光導盲犬學校合作，優化緝毒犬育種犬源。（關務署提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為培育優質緝毒犬，擴大拉不拉多犬育種基因庫，財政部關務署與惠光導盲犬學校合作，由該機構無償提供冷凍犬隻精液，優化海關緝毒犬育種犬源，為下一代緝毒生力軍打下良好基礎。

關務署表示，惠光導盲犬學校成立於1996年，是台灣第一所導盲犬培訓機構，其專業技術受到國際導盲犬聯盟認可，於2003年成為正式會員，並與紐西蘭、澳洲、日本、韓國、香港等地導盲犬培訓機構保持技術交流並建立犬隻互惠合作關係。該機構採用拉不拉多犬作為培訓犬隻品種，其種犬篩選對於髖關節健康及性情穩定度方面採取嚴格標準，並採用國際工作犬登錄系統（International Working Dog Registry）進行基因多樣性管理。

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關務署說明，海關緝毒犬培訓中心自2008年開始運作，承襲澳大利亞邊境執法署科學化基因育種制度，並持續獲得澳方及美國運輸安全署提供優質冷凍犬隻精液，擴展我方犬隻育種基因庫多樣性及培育量能，截至今年1月，已陸續培育出125胎共809隻健康仔犬。

關務署最後表示，海關緝毒犬培訓中心與惠光導盲犬學校各自在緝毒犬及導盲犬培訓專業領域中長期耕耘，持續透過國際交流更新犬隻育種及培訓技術，相信此次資源共享合作能樹立公部門與非營利組織協力之典範，期望能結合雙方犬隻優勢基因，培育兼具穩定性與高度工作適應力的拉不拉多犬，為台灣工作犬發展奠定更堅實的基礎。

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