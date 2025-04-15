ETC、eTag減碳271萬噸碳排 遠通、遠創拿溫室氣體認證

遠通電收及遠創智慧通過ISO 14064：2018溫室氣體查證。（遠通電收提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕遠通電收與子公司遠創智慧通過「ISO 14064-1:2018」溫室氣體盤查與查證，今（15日）舉行授證儀式。遠通電收表示，ETC上路以來，累計640億筆通行交易，減少264萬噸碳排放；eTag停車扣繳，累計超過1.5億車次，減碳約7.6萬公噸。

根據金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」，所有上市櫃企業需於2027年前完成溫室氣體盤查，並於2029年前通過查證。遠通電收非上市公司，但提前完成ISO 14064-1:2018溫室氣體盤查與認證。

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遠通電收與遠創智慧也透過國道電子收費與數位停車服務，減少碳排放與紙張使用。ETC自上路以來已累計超過640億筆通行交易，減少264萬噸碳排放，相當於7127座大安森林公園的年吸碳量；節省11億公升燃油，約可填滿450座奧運標準泳池；減少紙本回數票印製，累積高度相當於1.2萬座台北101大樓。

遠通電收指出，「eTag停車扣繳」串聯uTagGo App會員服務，可有效減少行車碳足跡，全台路邊停車自動扣款，免去超商列印小白單，減少紙張浪費；超過2500座合作停車場，提供快速進場免取票、電子發票替代紙本發票；「減碳車幣」機制，讓用戶累積減碳點數折抵通行費與停車費；智慧導航縮短找尋車位時間，降低車輛怠速與碳排放。

遠通電收統計，每次使用「eTag停車扣繳」服務，可減少碳排704.4公克；目前停車服務累積超過1.5億車次，共減碳約7.6萬公噸，相當於638萬棵樹的年吸碳量。

遠通電收總經理張永昌表示，綠色智慧交通已成為全球趨勢，是推動永續發展的重要關鍵。為進一步實踐ESG永續承諾，遠通與遠創持續推動ETC服務從高速公路拓展至路邊停車與合作停車場，減少碳排放與紙張使用。

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