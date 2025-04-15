晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

千元就能買到LV？ 中國工廠影片瘋傳 假貨藉TikTok挑戰美關稅政策

2025/04/15 17:05

近期大量來自中國工廠的影片湧入社交媒體平台TikTok，吸引數以千萬計的觀看，影片內容主打可直接向中國工廠購買名牌商品，以繞過川普政府施行的高額關稅。（法新社）近期大量來自中國工廠的影片湧入社交媒體平台TikTok，吸引數以千萬計的觀看，影片內容主打可直接向中國工廠購買名牌商品，以繞過川普政府施行的高額關稅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕近期大量來自中國工廠的影片湧入社交媒體平台TikTok，吸引數以千萬計的觀看，影片內容主打可直接向中國工廠購買名牌商品，以繞過川普政府施行的高額關稅，相關專家警告，這些宣稱來自高端品牌供應鏈的工廠，大多實為仿冒品製造商，可能正透過社群平台大規模對美國市場進行滲透。

綜合外媒報導，這些影片創作者聲稱，他們的工廠為Lululemon與路易威登（Louis Vuitton）等奢侈品牌代工，並能以遠低於美國售價的價格直接販售同款商品。一段觀看次數接近千萬的影片中，創作者宣稱可用每件5至6美元（約新台幣162至194元）的價格販售「與Lululemon同一工廠出產」的瑜珈褲，而這類商品在美國市場定價高達100美元（約新台幣3246元）。另一段影片則顯示一名男子在工廠內部，聲稱與生產路易威登包袋的廠商有聯繫，可將產品以50美元（約新台幣1623元）出售給消費者。

相關品牌已出面駁斥。路易威登強調，其所有產品皆不在中國生產。Lululemon則表示，僅約3%的產品於中國製造，並已公開其所有製造合作夥伴名單。《獨立報》（The Independent）亦揭露，有多支影片錯誤宣稱自己是Lululemon供應商。

奢侈品產業觀察媒體《黑暗奢侈品》（Dark Luxury）作者哈波（Conrad Quilty-Harper）指出，這些工廠刻意混淆視聽，將中國的假貨製造商包裝成為合法代工廠，「他們非常擅長利用社群媒體來刺激西方國家的需求」。該趨勢正值川普政府宣布對所有中國進口商品課徵高達145%關稅之際，雖部分電子產品如智慧型手機獲豁免，但大多數服飾與配件商品仍受影響。中國則以對美國進口商品徵收125%關稅作為報復。

網路資訊戰專家、羅格斯大學網路傳播研究所顧問戈登伯格（Alex Goldenberg）認為，這些影片並非個別現象，而是「一場經過策劃的行動」，目的是透過塑造中國商品「便宜、優質、易得」的形象，破壞川普對中關稅政策的正當性。東倫敦大學中國國際關係講師哈珀（Tom Harper）則指出，這類影片具有挑釁意味，更像是藉由調侃方式回應貿易緊張，而非真心試圖與美國對抗。

總部位於上海的諮詢公司「潮浪解決方案」（Tidalwave Solutions）高級合夥人約翰遜（Cameron Johnson）則表示，這反映出中國採購模式出現「根本性轉變」，呈現一種「完全民主化」的趨勢，意即消費者可繞過傳統零售體系直接對接工廠。儘管如此，這也加劇了假貨流竄的風險。根據美國海關統計，2023年查獲的假冒商品若以建議零售價計算，總值達18億美元，其中絕大部分源自中國。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財