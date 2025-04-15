千元就能買到LV？ 中國工廠影片瘋傳 假貨藉TikTok挑戰美關稅政策

近期大量來自中國工廠的影片湧入社交媒體平台TikTok，吸引數以千萬計的觀看，影片內容主打可直接向中國工廠購買名牌商品，以繞過川普政府施行的高額關稅。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕近期大量來自中國工廠的影片湧入社交媒體平台TikTok，吸引數以千萬計的觀看，影片內容主打可直接向中國工廠購買名牌商品，以繞過川普政府施行的高額關稅，相關專家警告，這些宣稱來自高端品牌供應鏈的工廠，大多實為仿冒品製造商，可能正透過社群平台大規模對美國市場進行滲透。

綜合外媒報導，這些影片創作者聲稱，他們的工廠為Lululemon與路易威登（Louis Vuitton）等奢侈品牌代工，並能以遠低於美國售價的價格直接販售同款商品。一段觀看次數接近千萬的影片中，創作者宣稱可用每件5至6美元（約新台幣162至194元）的價格販售「與Lululemon同一工廠出產」的瑜珈褲，而這類商品在美國市場定價高達100美元（約新台幣3246元）。另一段影片則顯示一名男子在工廠內部，聲稱與生產路易威登包袋的廠商有聯繫，可將產品以50美元（約新台幣1623元）出售給消費者。

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相關品牌已出面駁斥。路易威登強調，其所有產品皆不在中國生產。Lululemon則表示，僅約3%的產品於中國製造，並已公開其所有製造合作夥伴名單。《獨立報》（The Independent）亦揭露，有多支影片錯誤宣稱自己是Lululemon供應商。

奢侈品產業觀察媒體《黑暗奢侈品》（Dark Luxury）作者哈波（Conrad Quilty-Harper）指出，這些工廠刻意混淆視聽，將中國的假貨製造商包裝成為合法代工廠，「他們非常擅長利用社群媒體來刺激西方國家的需求」。該趨勢正值川普政府宣布對所有中國進口商品課徵高達145%關稅之際，雖部分電子產品如智慧型手機獲豁免，但大多數服飾與配件商品仍受影響。中國則以對美國進口商品徵收125%關稅作為報復。

網路資訊戰專家、羅格斯大學網路傳播研究所顧問戈登伯格（Alex Goldenberg）認為，這些影片並非個別現象，而是「一場經過策劃的行動」，目的是透過塑造中國商品「便宜、優質、易得」的形象，破壞川普對中關稅政策的正當性。東倫敦大學中國國際關係講師哈珀（Tom Harper）則指出，這類影片具有挑釁意味，更像是藉由調侃方式回應貿易緊張，而非真心試圖與美國對抗。

總部位於上海的諮詢公司「潮浪解決方案」（Tidalwave Solutions）高級合夥人約翰遜（Cameron Johnson）則表示，這反映出中國採購模式出現「根本性轉變」，呈現一種「完全民主化」的趨勢，意即消費者可繞過傳統零售體系直接對接工廠。儘管如此，這也加劇了假貨流竄的風險。根據美國海關統計，2023年查獲的假冒商品若以建議零售價計算，總值達18億美元，其中絕大部分源自中國。

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