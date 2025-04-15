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中國貿易出口商恐慌潮 怨訂單凍結、錢收不回

2025/04/15 19:07

美中關稅貿易戰下，中國多數出口商表示，美國訂單不是被推遲，就是停止了。（路透）美中關稅貿易戰下，中國多數出口商表示，美國訂單不是被推遲，就是停止了。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中關稅貿易戰下，中國多數出口商表示，美國訂單不是被推遲，就是停止了，中國進出口商品交易會（廣交會）貿易展上的廠商哀號連連。

中國進出口商品交易會是全球貿易會展上最盛大的活動之一。每年在南方城市廣州舉辦兩次，超過3萬家參展商在面積超過200個足球場的展覽場地上展示產品。

路透實地採訪報導指出，一位廠商負責人李女士 （Candice Li）表示，在美國將中國商品的關稅提高145%後，她公司生產的醫療器材的美國訂單就消失了。

康茂電子公司市場經理李先生說，「這事關生死，因為我們60%到70%的業務都是與美國客戶打交道，貨物出口不了，錢收不回來，形勢非常嚴峻。」

生產濾水器和智慧馬桶的深圳藍盾環保科技有限公司（Shenzhen Landun Environmental Technology）的銷售代表黃先生（Kobe Huang）表示，目前，歐洲的銷售量有所上升，但美國市場卻「凍結」。

對美國的這些訂單對於中國出口商來說至關重要，這對中國這個全球第二大經濟體來說是一個不好的訊號，因為中國去年的成長很大程度上依賴數兆美元的貿易順差。中國每年向美國出口超過4000億美元的商品，沒有一個國家能與中國相比。

儘管川普對世界其他地區徵收的關稅要低得多，但這很可能會在未來幾個月抑制全球需求，間接抑制其他國家對中國商品的需求。

美國進口商、Air Esscentials總裁Levy Spence正在展會上瀏覽香味產品，但他沒有具體的購買計劃，他稱，「因為每天醒來，我都感覺關稅不一樣。」「價格將會上漲」，他說：「即使是我們在美國採購的產品，許多原材料也來自世界各地，這不僅僅是中國的關稅問題。」

主辦單位表示，截至4月8日，已有約17萬名海外買家註冊參加本月的展會，而去年11月閉幕的上屆展會最終參會人數創下25萬3000人的紀錄。其中約10%來自美國和歐洲，這次規模低於上次的20%。

此次展會將於4月15日至5月5日舉行。根據當地媒體通報，上屆展會的交易總額達250億美元。

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