到泰國旅客注意了！入境新措施5月1日上路

自2025年5月1日起，所有通過空中、陸地或海上入境的非泰國國民都必須在抵達泰國前填寫泰國數位入境卡。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕計劃前往泰國的遊客注意了，入境巨大的變化即將到來。自2025年5月1日起，所有通過空中、陸地或海上入境的非泰國國民都必須在抵達前填寫泰國數位入境卡（TDAC），當局將強制實施。

這個新系統取代傳統的紙本表格，旨在更快、更安全地簡化移民流程。旅客必須在抵達後三天內登記。簡單的數位化步驟使遊客能夠跳過文書工作，並輕鬆通過泰國移民局。

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TDAC是泰國政府推出的新的線上移民表格，旨在實現邊境管制流程的現代化和安全化。自5月1日起，所有外國遊客都必須在進入泰國之前在線提交此表格，無論您是乘飛機抵達曼谷、從寮國過境陸地邊境，還是乘船從馬來西亞抵達。

完成TDAC僅需幾分鐘，無需在入境處填寫實體文件。 TDAC是泰國持續努力實現旅遊基礎設施數位化和提升國際遊客體驗的一部分。透過擺脫紙本系統，泰國移民局希望減少入境等待時間、減少錯誤，並在需要時改善健康和安全監控。

遊客務必在預定抵達日期前三天內提交TDAC。該過程非常快捷，並且完全在線，因此可以舒適地在家中或旅途中填寫。完成註冊後，您將收到一個二維碼，可在移民檢查站出示 ， 無需再在紙質表格中摸索、或在飛行途中填寫任何內容。

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