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愛爾蘭政府密件透露 華府將迫歐盟在美中之間選邊站

2025/04/15 16:42

美國將尋求迫使歐盟在貿易問題上在美中之間選邊站。（彭博資料照）美國將尋求迫使歐盟在貿易問題上在美中之間選邊站。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《愛爾蘭時報》報導，愛爾蘭副總理兼外長哈里斯（Simon Harris）上週在華府會晤美國商務部長盧特尼克，據事後哈里斯分發給資深官員的簡報，美國將尋求迫使歐盟在貿易問題上在美國和中國之間選邊站。

愛爾蘭資深官員認為，美國的整體戰略是與中國脫鉤，任何希望與美國達成貿易協議的國家，也必須與北京保持距離。

今年以來美國已對中國進口商品徵收145%關稅，雖然包括智慧手機、電腦和半導體在內的一些電子產品在上週末獲得關稅豁免。但美國總統川普反駁，這些中國電子產品仍須徵收與芬太尼有關的20%關稅，並無報載所謂的「關稅豁免」，盧特尼克也說，這些關稅豁免是暫時。

這些簡報顯示，美國願意根據上述豁免條款與歐盟達成貿易協議，但也希望歐盟限制或取消非關稅貿易壁壘，包括歐盟嚴格的產品標準，如一些食品標準。目前因歐盟嚴格的規定，美國牛肉和雞肉都無法進入歐盟市場，川普政府曾對此多所抱怨。

這些簡報也顯示，在川普上週宣布延後實施對等關稅90天的期間，也極有可能對進口藥品徵收特定關稅。儘管美國希望在90天內完成貿易談判，但仍可能徵收這些額外關稅，預計對進口藥品的關稅將在1個月內提出。

不過，哈里斯4月14日接受《愛爾蘭電視台》（RTE）訪問指出，如果美國在談判期間對進口藥品徵收關稅，那將是不適當的，「我們要麼進行真誠的討論，要麼不進行，如果我們進行的是真誠的討論，就意味了討論期間應該暫停任何額外措施」。但哈里斯也強調，如果不為川普宣布的貿易關稅長期維持下去做好準備，那將是「愚蠢的」。

一直領導歐盟與美國談判的歐盟執委會貿易事務專員塞夫柯維奇（Maros Sefcovic）4月14日在華府會見盧特尼克，就關稅問題進行討論。會後，塞夫柯維奇在一份簡報中表示，必須抓住川普延後實施對等關稅90天的機會，歐盟仍保持建設性態度，並準備達成協議，包括將歐美兩地工業產品的進口關稅降至零。

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