緯創4天飆37％！投信敲逾5000張居榜首 重返百元俱樂部

投信敲逾5000張緯創，股價放量重回百元俱樂部（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（15日）在台積電領軍下，指數開高收高，上漲344點，而投信續挺台股，買超26.69億元，而今年來遭拋售的AI股，再度重回買股名單，前10大中，AI股就佔了5檔，其中又以緯創最搶手，敲逾5000張，在法人力挺下，緯創股價一路飆漲，在連亮2根漲停，昨再漲7.75%，今續漲5.34%，在短短4天股價漲37.21%，順利收復百元關卡，終場收102.5元，成交量放大到8.59萬張。

法人表示，緯創在短線大漲近4成，雖然有投信撐腰，建議先觀望，不宜追高，而持有者則需留意短線獲利了結賣壓。

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投信週二前10大買超個股，依序為緯創（3231）5179張、中信金（2891）3128張、台新金（2887）2729張、鴻海（2317）2711張、玉山金（2884）1280張、大成鋼（2027）1000張、長榮航（2618）996張、廣達（2382）905張、金像電（2368）872張、台光電（2383）853張。

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