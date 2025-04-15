晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

緯創4天飆37％！投信敲逾5000張居榜首 重返百元俱樂部

2025/04/15 16:21

投信敲逾5000張緯創，股價放量重回百元俱樂部（資料照）投信敲逾5000張緯創，股價放量重回百元俱樂部（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台股週二（15日）在台積電領軍下，指數開高收高，上漲344點，而投信續挺台股，買超26.69億元，而今年來遭拋售的AI股，再度重回買股名單，前10大中，AI股就佔了5檔，其中又以緯創最搶手，敲逾5000張，在法人力挺下，緯創股價一路飆漲，在連亮2根漲停，昨再漲7.75%，今續漲5.34%，在短短4天股價漲37.21%，順利收復百元關卡，終場收102.5元，成交量放大到8.59萬張。

法人表示，緯創在短線大漲近4成，雖然有投信撐腰，建議先觀望，不宜追高，而持有者則需留意短線獲利了結賣壓。

投信週二前10大買超個股，依序為緯創（3231）5179張、中信金（2891）3128張、台新金（2887）2729張、鴻海（2317）2711張、玉山金（2884）1280張、大成鋼（2027）1000張、長榮航（2618）996張、廣達（2382）905張、金像電（2368）872張、台光電（2383）853張。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財