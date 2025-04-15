明基材、誠美材觸控展聚焦半導體、車載兩大應用材料

誠美材料將於「Touch Taiwan」展會中，聚焦半導體、車載、行動裝置與智慧居家四大應用領域。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕Touch Taiwan 2025即將於4月16日至4月18日，在臺北南港展覽館1館4樓盛大舉行，今年兩大偏光板廠明基材（8215）與誠美材（4960）均聚焦半導體與車載兩大應用材料。

其中，明基材以「Materials Matters, Open Infinite Possibilities」為主題，呈現材料創新在車載應用、行動可攜裝置、半導體製程以及電子廢棄物轉換紡織品材料的創新成果，展現材料如何實現高值化及跨域創新，開拓產業新視野。

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明基材在車載應用方面，推出黑色智慧調光膜，整合隱私、防眩與顯示功能，提升智慧車窗體驗，並透過廣視角顯示材料強化儀表與副駕可視性，帶動車載顯示整合進化。

行動裝置應用則涵蓋搭載OLED與MicroLED的多元裝置，兼具高畫質、輕薄與耐用，並透過電子紙膜材提供低功耗、高對比的綠色顯示解決方案。

明基材以「Materials Matters, Open Infinite Possibilities」為主題。（記者陳梅英攝）

半導體領域則展示高穩定、具彈性的製程材料，強調與客戶的高度配合與信賴合作。

永續發展方面，e2cycle技術回收偏光片廢料中的PET，轉化為高功能環保紡織品，實現環保與高附加價值的雙贏，展現企業在循環經濟與永續材料上的創新能力。

誠美材則聚焦半導體、車載、行動裝置與智慧居家四大應用領域，展示其最新技術成果與對ESG的實踐承諾。

在半導體領域，推出具穩定UV解黏與優異貼合性的解黏膠帶，廣泛應用於晶圓、封裝及顯示製程，有效提升良率與製程效率，並持續擴展產品線以因應高效與永續發展需求。

車載應用方面，開發耐高溫LCD與OLED偏光板，結合防窺切換技術，提供兼具安全與隱私的顯示解決方案。

行動裝置領域則針對Notebook推出防眩光與護眼偏光板，並與3M合作展示高亮節能HCR產品，兼顧視覺品質與能源效率。

智慧居家應用則聚焦高對比投影光學膜與具隱私切換功能的偏光片，提升影像表現與資訊安全，打造沉浸且便利的居家生活。

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