沃旭920MW風場啟用陸上變電站 首採345kV變電系統

沃旭能源宣布，920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場的首座陸上變電站正式啟用。（沃旭提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕沃旭能源今（15）日宣布，920 MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場的首座陸上變電站已如期完成通電測試，將位於彰濱工業區的大彰化西南第二階段離岸風場的陸上變電站，連接至台電電網，並正式啟用。

沃旭能源表示，這是台灣的離岸風場首次採用台電電網最高等級的 345kV變電系統進行輸電，相較於目前離岸風電產業所使用的161kV系統，345kV系統可提升輸電效率與穩定性，更確保電力品質符合最高標準。

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談及陸上變電站設計與施工技術，沃旭能源說明，該陸上變電站採用由西門子能源製造的全球最大容量可變式電抗器，額定功率高達320MVAr，可提升輸電效率與供電品質。此外，陸上變電站建築全面採用預鑄工法，並採用氣冷式空氣調節系統，另為控制燃料滲漏至地下水系統的風險，則導入新型油水分離系統。

沃旭表示，該風場自今年2月宣布啟動海上建置工程，目前風場總數 66 座管架式負壓沉箱水下基礎，已全數製造完成並通過認證，第2座陸上變電站預計 2025 年第3季完成通電測試。

沃旭能源表示，這座陸上變電站統包工程由在地供應商與承包商執行的比例超過 80%，此外本次陸上變電站建置過程累計超過 100 萬小時零工安事故紀錄。

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