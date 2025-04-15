晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普掀全球關稅風暴！美副總統范斯：美英將達成「偉大」貿易協議

2025/04/15 16:08

范斯在接受媒體訪問時強調，川普政府正非常努力地與英國施凱爾政府合作，尋求一項對雙方都有利的貿易協議，並稱該協議「很可能會是一份偉大的協議」。（路透）范斯在接受媒體訪問時強調，川普政府正非常努力地與英國施凱爾政府合作，尋求一項對雙方都有利的貿易協議，並稱該協議「很可能會是一份偉大的協議」。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對包括英國在內的所有進口商品徵收10%的「基準」關稅，部分產業如鋼鐵與汽車更面臨高達25%的稅率，引發全球市場劇烈動盪，股市重挫，經濟衰退疑慮升高。然而，美國副總統范斯（JD Vance）近日在受訪時釋出善意，表示川普「非常熱愛英國」，對美英雙方達成互利貿易協議抱持樂觀態度，為混亂中的貿易局勢投下一線希望。

綜合外媒報導，范斯在接受媒體訪問時強調，川普政府正「非常努力地與英國施凱爾政府合作」，尋求一項對雙方都有利的貿易協議，並稱該協議「很可能會是一份偉大的協議」。他指出，與英國進行貿易談判相對容易，因為「兩國之間的關係更具互惠性」，不像部分歐洲國家設有高度貿易壁壘。他以德國為例，稱該國雖大量對美出口商品，但卻對美國出口企業設下重重障礙。

川普的關稅政策自4月2日宣布後對市場造成強烈衝擊。全球股市接連暴跌，美國市值在數日內蒸發數兆美元，投資人憂心關稅將進一步壓縮全球貿易規模，拖累經濟成長。儘管如此，范斯堅持川普推動的是一項「長遠計畫」，目的是「真正全面地降低貿易逆差」，並強調任何新制度實施初期都會讓金融市場感到不安。

范斯還補充指出，川普對英國懷有深厚情感，不僅欽佩已故英國女王，也對現任國王抱有高度敬意，視英美關係為「至關重要」。他強調，美英之間有「文化親近感」，「從根本上來說，美國是一個英語圈國家」，這種文化基礎為雙邊合作奠定穩固根基。

英國方面則對談判進展表達正面回應。根據英國政府消息人士透露，近期與美方就貿易協議的協商過程順利，協議內容不僅將聚焦於降低關稅，還將涵蓋商品與服務等多項經貿領域。英國財政大臣里維斯（Rachel Reeves）預計本月稍晚赴華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）春季會議，並與多國財政首長會面，進一步推進與美方的貿易談判。

在同一場訪談中，范斯也談及美歐安全關係的轉變。他批評多數歐洲國家「未能建構足以自我防衛的軍隊」，長期依賴美國提供安全保障，並點名英國、法國與波蘭是少數具備足夠軍力的例外國家。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財