川普掀全球關稅風暴！美副總統范斯：美英將達成「偉大」貿易協議

范斯在接受媒體訪問時強調，川普政府正非常努力地與英國施凱爾政府合作，尋求一項對雙方都有利的貿易協議，並稱該協議「很可能會是一份偉大的協議」。（路透）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普日前宣布對包括英國在內的所有進口商品徵收10%的「基準」關稅，部分產業如鋼鐵與汽車更面臨高達25%的稅率，引發全球市場劇烈動盪，股市重挫，經濟衰退疑慮升高。然而，美國副總統范斯（JD Vance）近日在受訪時釋出善意，表示川普「非常熱愛英國」，對美英雙方達成互利貿易協議抱持樂觀態度，為混亂中的貿易局勢投下一線希望。

綜合外媒報導，范斯在接受媒體訪問時強調，川普政府正「非常努力地與英國施凱爾政府合作」，尋求一項對雙方都有利的貿易協議，並稱該協議「很可能會是一份偉大的協議」。他指出，與英國進行貿易談判相對容易，因為「兩國之間的關係更具互惠性」，不像部分歐洲國家設有高度貿易壁壘。他以德國為例，稱該國雖大量對美出口商品，但卻對美國出口企業設下重重障礙。

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川普的關稅政策自4月2日宣布後對市場造成強烈衝擊。全球股市接連暴跌，美國市值在數日內蒸發數兆美元，投資人憂心關稅將進一步壓縮全球貿易規模，拖累經濟成長。儘管如此，范斯堅持川普推動的是一項「長遠計畫」，目的是「真正全面地降低貿易逆差」，並強調任何新制度實施初期都會讓金融市場感到不安。

范斯還補充指出，川普對英國懷有深厚情感，不僅欽佩已故英國女王，也對現任國王抱有高度敬意，視英美關係為「至關重要」。他強調，美英之間有「文化親近感」，「從根本上來說，美國是一個英語圈國家」，這種文化基礎為雙邊合作奠定穩固根基。

英國方面則對談判進展表達正面回應。根據英國政府消息人士透露，近期與美方就貿易協議的協商過程順利，協議內容不僅將聚焦於降低關稅，還將涵蓋商品與服務等多項經貿領域。英國財政大臣里維斯（Rachel Reeves）預計本月稍晚赴華盛頓出席國際貨幣基金組織（IMF）春季會議，並與多國財政首長會面，進一步推進與美方的貿易談判。

在同一場訪談中，范斯也談及美歐安全關係的轉變。他批評多數歐洲國家「未能建構足以自我防衛的軍隊」，長期依賴美國提供安全保障，並點名英國、法國與波蘭是少數具備足夠軍力的例外國家。

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