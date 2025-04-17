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LTN經濟通》本應是美政府要角 關稅戰卻成壁花

2025/04/17 07:10

美國財政部長貝森特（Scott Bessent），扮演解釋關稅對市場和經濟影響的角色。（資料照，路透）美國財政部長貝森特（Scott Bessent），扮演解釋關稅對市場和經濟影響的角色。（資料照，路透）

貝森特想離開財長位置 轉往FED

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在4月2日宣布「對等關稅」政策後，引發美國等全球股市劇烈震盪，然而，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）意外成為此政策的代表人物，無意間扮演解釋關稅對市場和經濟影響的角色。

不過，美國全國廣播公司（MSNBC）節目主持人魯蕾（Stephanie Ruhle）4月4日在節目《Morning Joe》中透露「有消息人士告訴我，他（貝森特）正在找機會離開，試圖轉往聯準會（Fed）任職，因為這幾天來，他在市場上的信用及個人聲譽真的受傷了。」魯蕾指出，貝森特對川普宣布的對等關稅政策感到不滿，認為此舉重挫他的市場信用，已在尋求離開川普政府的機會。

魯蕾指出，貝森特身為管理對沖基金起家、擁有5.21億美元資產的億萬富豪，無法接受川普「荒謬的關稅邏輯」，一些人批評川普的貿易認知是「幼稚園等級」。她補充，貝森特如今在川普核心幕僚中成了「邊緣人」，而川普根本「不聽他的話」。魯蕾還說，貝森特真的懂市場運作，但他很清楚，現在正在發生的事情，只會傷害市場。

貝森特日前承認關稅政策的內在矛盾，並表示最有效的關稅政策就像「縮小的冰塊」，關稅不能同時增加收入和幫助恢復美國製造業。

貝森特被爆出，可能成為川普內閣中，第一位打算離職的高階官員，消息一出，不僅暴露出川普團隊內部的政策裂痕，也凸顯出在高壓式的貿易與國家主義經濟政策中，貝森特早已淪為決策邊緣的局外人。

4月9日，貝森特和商務部長盧特尼克在白宮觀看川普簽署行政命令。（資料照，法新社）4月9日，貝森特和商務部長盧特尼克在白宮觀看川普簽署行政命令。（資料照，法新社）

財森特在金融界資歷顯赫

現年62歲的貝森特，在金融業界有著耀眼經歷。曾擔任金融巨鱷索羅斯名下基金管理公司的首席投資官，也是投資公司Key Square Group創辦人。他以謹慎、國際視野廣闊而著稱，主張全球資本流動自由與市場自我調節。

2024年，川普競選過程中力邀貝森特擔任經濟顧問，其專業背景被視為補足川普「非主流」經濟陣營的理性基石。川普勝選後任命其為財政部長，被華爾街視為是一次「令人意外但值得期待的選擇」。但這段政治聯姻從一開始便潛藏分歧。貝森特並非川普政治核心圈成員，在核心決策上，他似乎並未獲得如白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）等人般的話語權。

川普政府在2025年初提出新一輪「全方位關稅」戰略，包含針對中國、歐盟及墨西哥等主要貿易夥伴的調升關稅政策。這項策略與其第一任期延續一致，以減少貿易赤字、扶持國內製造業為主軸，但也導致市場劇烈波動。而貝森特從一開始便對這套作法抱持保留態度。他多次指出，關稅會造成進口成本上升，轉嫁給美國消費者，並削弱出口產業的競爭力。他憂心，報復性關稅將使美國在全球貿易談判中處於不利位置。

據知情官員透露，貝森特在多場內部會議中試圖提出替代方案，包括推動多邊協定、加強WTO談判、甚至重新啟動與歐洲的跨大西洋貿易對話，但都遭到川普及其貿易鷹派幕僚的否決。

在川普前一任期強勢主導美中貿易戰的納瓦羅，目前擔任白宮資深貿易暨製造業顧問，是關稅的堅定支持者。川普的財經幕僚中，可簡易分為納瓦羅、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick），以及白宮政策副幕僚長米勒（Stephen Miller）所代表的「貿易鷹派」陣營；另一方，則是貝森特和白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）的陣營。

白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）被視為對等關稅主要推手。（資料照，法新社）白宮經濟顧問納瓦羅（Peter Navarro）被視為對等關稅主要推手。（資料照，法新社）

川普重用納瓦羅 冷落貝森特

外界普遍認為，貝森特的技術派形象與川普強人風格格格不入。他擅長精算與國際協商，卻難以在強勢總統與政壇激進派的環境中立足。

外媒指出，川普「對等關稅」政策上，納瓦羅被視為主要推手，這次的關稅政策他被視為設計者（Architect）。他在白宮內部多次建議川普對特定國家課以報復性關稅，作為施壓手段，促使對方降低對美關稅或開放市場。比起貝森特，在對等關稅政策前期，納瓦羅的建議似乎更獲得川普青睞。

日前，更有消息人士向《彭博》透露，川普宣布新關稅政策後，華爾街金融公司高層急尋財政部長貝森特，希望可以說服川普，意外得知貝森特被排除在對等關稅決策圈外，核心人物其實是商務部長盧特尼克及白宮貿易顧問納瓦羅。

在貿易戰中，貝森特和納瓦羅代表著川普政府內部兩種截然不同的貿易政策思維。貝森特更傾向於談判路線，一再強調數十個國家已經接觸華盛頓尋求對話，並建議貿易夥伴不要採取報復措施。納瓦羅則堅持關稅不可談判，他在最近的媒體專欄文章中寫道關稅應該成為長期存在。

現行關稅政策的主導權轉由貝森特掌握。（資料照，歐新社）現行關稅政策的主導權轉由貝森特掌握。（資料照，歐新社）

公債市場出現拋售 扭轉情勢？

然而，這次引發廣泛爭議的「對等關稅」政策，正是由納瓦羅主導，不僅重創全球貿易市場，也引發股市劇烈動盪，反而讓貝森特在政策決策中取得更大影響力。川普政策的突然轉向，實際上形同否定了納瓦羅的強硬立場。

貿易戰中，白宮內部對貿易態度一向強硬的納瓦羅，更曾經投書到《金融時報》上警告各國貿易夥伴，川普「並沒有在進行談判」。然而幾乎在同一時間，貝森特公開表示，川普政府正積極跟各國進行貿易談判。這兩種完全不同的說法，似乎也反映出納瓦羅的影響力正在逐漸下降。

這次關稅政策轉向，關鍵之一就是川普決定賦予貝森特在貿易顧問團隊中更多權力。對等關稅政策後股市重挫，連「避風港」債市都出現拋售，顯然是更嚴重的警訊，川普也坦言，「債市非常棘手」，而讓川普理解這點的關鍵人物，正是財政部長貝森特。川普自己也承認，在決定暫緩關稅措施時，他曾經跟貝森特及商務部長盧特尼克進行深入的討論，但他完全沒有提到納瓦羅。

根據多家國外媒體報導，納瓦羅的影響力已經減弱，現行關稅政策的主導權轉由貝森特掌握。這一戲劇性的變化被普遍視為以貝森特為首的陣營取得勝利，他不僅躍升為川普核心顧問之一，還被賦予了與貿易夥伴直接談判的重任。

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