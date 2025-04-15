10年對美採購2000億美元 郭智輝：非經部估算 憑過去經驗

經濟部長郭智輝日前表示，應有2000億美元可跟美國談，約是政府10年要投資項目。（資料照）

〔記者林欣漢／台北報導〕因應美國祭出對等關稅，經濟部長郭智輝日前表示，應有2000億美元可跟美國談，約是政府10年要投資項目。立法院院會今天進行施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐詢問，這2000億美元是經濟部估出來的數字？郭智輝表示，不是經濟部估算出來的數字，而是他站在過去的經驗，認為可能這樣的數字，是值得美國參考的。

鄭正鈐詢問，這10年對美採購2000億美元，是以採購天然氣為主？郭智輝表示，採購項目包括能源、科技，以及國內需要的產品，能源佔比多少他不知道，完全由談判小組做一些規劃，只是將一些資訊，這十年內國內的需求，提供給談判小組。

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鄭正鈐追問，2000億美元是經濟部估出來的數字？郭智輝說，2000億美元不是經濟部估算出來的數字，而是他站在過去的經驗，認為可能這樣的數字，是值得美國參考的，不是估計計算下來的，是他憑過去經驗，認為除了國內可以用的能源以外，也可以多採購一些能源，未來也能轉售給其他國家，因為如果是大量採購，還可以分享經濟的價值，轉售與分享給其他鄰國。

郭智輝強調，就商業來講，是提供自己的經驗。若只買一定的量，可能就沒有談判籌碼，但如果能買更多的量，還可以分享給其他國家。

行政院長卓榮泰也說，會考量合理的商業條件，會請經濟部、台電合理去評估分析商業條件，有利於台灣做開發的，當然會爭取。

另外，鄭正鈐也詢問，美方今年初拋出「海湖莊園協議」議題，若屆時被要求現在所持有的美債，轉換成百年期、無息、不可流通債券，台灣如何面對。

對此，央行總裁楊金龍表示，若美國做這樣的轉換，相當於美債的「倒債」，那這會非常危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價的基礎，若這個假設前提發生，就非常危險，美國恐怕發生金融混亂與危機。不過據他了解，此議題已經談論很久，但國外的金融市場沒有像台灣討論這麼熱烈。

鄭正鈐詢問，對於美國國債問題，是否有做相對應的處理？楊金龍表示，隨時在調整，隨時在觀察市場的變化，隨時在調整。

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