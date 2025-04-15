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5.8兆美元預算引爆債市警報 林坤正：川普圍堵不是債 是信心崩潰的臨界點

2025/04/15 15:43

美國總統川普推動的5.8兆美元（約新台幣188.56兆元）預算引爆債市警報。（法新社）美國總統川普推動的5.8兆美元（約新台幣188.56兆元）預算引爆債市警報。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普推動的5.8兆美元（約新台幣188.56兆元）預算引爆債市警報。對此，孔雀魚普惠科技創辦人、王道銀行董事林坤正表示看法，認為川普用5.8兆美元圍堵的不是債，而是信心崩潰的臨界點。

林坤正週一（16日）臉書發文指出，2025年4月，美債市場劇烈震盪，猶如一座積雪已久的山頭。當全球還在計算風速、研究雪層厚度時，一道來自白宮的政治震波，讓整座山開始鬆動。

4月9日，美國總統川普宣布對中國商品的關稅從54%直接推升至145%。這一刀，不只是貿易戰的再升級，更是對全球資本市場投下的信任挑戰。10年期美債殖利率從3月底的4.2%升至4月14日的4.68%，觸及年內高點。讓市場開始囁嚅：下一波崩潰會從哪裡來？

許多人第一時間將矛頭指向中國，傳出可能拋售500億美元美債，引發市場恐慌。但林坤正認為，中國雖然是美債第二大持有國，持有約7980億美元美債，佔整體市場僅2%，但這點規模，尚不足以單獨引發美債市場雪崩。

林坤正認為真正的關鍵，是市場已經堆滿高槓桿與自我懷疑，讓原本無害的震動，變成臨界性的崩解。就像雪崩從不是因為某片雪花太重，而是它落在了早已鬆動的斷裂點上。

對沖基金透過basis trade操作（現貨買債、期貨放空、放大槓桿）紛紛踩線，面對波動不得不斷頭清倉。多家高槓桿基金因無法應對保證金追繳，被迫拋售美債，引發一連串「forced sell-off」，形成「財富自我消滅的閉環」。

不過讓林坤正感到深層的隱憂，是全球資金流與結構性信任正在斷裂 。林坤正認為，這場危機的根源，不只是價格波動，更來自全球資金流的結構性轉向。

林坤正稱，過去的美元循環建立在這樣的邏輯上：中國、日本、韓國等貿易順差國，把出口賺來的美元回流投入美債，既穩定本國匯率，也穩定全球利率基準。但川普的高關稅政策，意圖降低這些國家的順差規模，也改變了美元的回流邏輯。

林坤正表示，當這些國家的美元預期流入下降，對美債的配置需求也同步萎縮。這不是短期避險，而是長期結構性需求的斷裂。這樣的改變，猶如雪崩山腳下的地基開始慢慢崩解，市場的長期信心因此鬆動。

林坤正認為危機不只是債市，而是美元體系的信用根基。黃金價格在4月14日觸及每盎司3245美元的歷史高點，美元指數則從4月9日的105.1下滑至103.8，資金集體逃離美債與美元部位。美國30年房貸利率也在同週升至7.4%，刷新2023年高點，美國中產階級的貸款壓力再度上升。

林坤正又指，4月10日，美國國會以216比214票通過川普5.8兆美元預算藍圖，看似提供了市場穩定訊號，實際上卻推高了美國總債務至36.4兆美元，占GDP比重達到120%。
CBO警告，若國會未及時通過債限調整，美國最快6月面臨技術性違約。川普希望用這筆預算打經濟戰、政治戰、全球供應鏈戰，但國內對債務可持續性的疑慮，正在成為市場另一層風險。

文章最後，林坤正也做出總結，認為這場危機，不是中國點燃的，而是美國信心自己崩解的。這次的震盪不是外力衝擊，而是內部結構疲弱的必然回聲，讓市場真正懼怕的，不是北京賣了多少債，而是華盛頓還能撐多久？

林坤正表示，川普此刻像是在雪崩山腳下堆築土牆的最後一人，他不是在穩定債市，而是在爭取更多時間，讓政治博弈繼續下去。然而真正的問題是，當這場崩解擴散到全球信心鏈時，誰來扛住下一場雪崩。

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