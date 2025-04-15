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中國港口吞吐量世界第一？船長揭「背後秘辛」 全靠1數據造假

2025/04/15 15:48

中國港口數據被揭造假。（法新社）中國港口數據被揭造假。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中媒報導，2024年中國全國港口貨物吞吐量達176億噸，貨櫃吞吐量達3.3億標箱，繼續穩居世界第一。但中國船東卻曝行業秘辛，爆料中國港口的吞吐量長期造假，拿到世界第一，全都是空箱的功勞。

中國黨媒《人民日報》日前報導，截至2024年底，全球貨物吞吐量和貨櫃吞吐量排名前十的港口中，中國分別佔8席和6席。官方還宣稱，上海港連續15年吞吐量全球第一，並且還刷新了世界記錄，成為全球首個年吞吐量超5000萬標準貨櫃的港口。

中國船長鄭義表示，中國造假港口的吞吐量的時間長達10多年，這不是行業秘密了，因此這份數據也存在「水份」。他稱，「碼頭跟船運公司簽裝卸貨櫃合約，一年裝卸多少量，就可拿多少獎金。既使這些船運公司明知道裝卸數量完成不了，但還是簽合約，因為船運公司參與造假後，就可以拿到獎金。

中國這些港口的貨櫃，不管是空箱還是已裝箱，都被算進吞吐量。有些港口來回倒騰空箱，也有些港口之間用貨櫃船來倒騰倒空箱，來回一次就增加1萬箱的吞吐量。有時還存在重複計算的情況。

中國社交媒體爆料，有的貨櫃船裝著4千個空箱，整天在港口進出，這些船每靠一次碼頭，船務公司都給一筆獎金，船進出多、拿獎金就多，有的船長一個月能拿8萬元人民幣（約新台幣35.5萬元）。

有的大貨櫃船才靠碼頭不久就離開，船上貨櫃並未卸下。理論上，裝卸貨櫃至少需要13小時或16小時才能完成，而這種現象在中國沿海港口都存在，從南到北的欽州、洋浦、南沙、寧波、上海、天津等港口。

該船長直言，中國碼頭是壟斷生意，基本上是中國政府的，即便有的是外資碼頭，也是中國黨委說了算。

對此，中國網友提出質疑，既然中國港口貨物吞吐量涉嫌造假，應對上海關的進出口數字是否也失真？其他網友表示，中國海關數據跟別國早就對不上了。

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