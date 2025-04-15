童子賢：美國不是全世界 台灣仍是全球好朋友

和碩董事長童子賢今天以玉山科技協會理事長身分出席企業生態系統與聯盟論壇活動。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今天以玉山科技協會理事長身分出席企業生態系統與聯盟論壇活動，強調此次的美國對等關稅議題宛若颱風、龍捲風席捲世界各國的供應鏈，但美國畢竟不能代表全世界，台灣的產業界可以繼續作為全球的好朋友、好盟友，繼續扮演重要角色。

童子賢說，「一個好漢三個幫，一個籬笆三個樁」，全球經濟與產業的發展無法單憑一己之力獨自完成，觀察過去筆電初步問世之際，供應鏈的組成結構相當冗長，從下單到交貨可能需要耗時2個月，但對於現在的台商而言，甚至可以做到在出貨之前接受客戶變更規格、數量或運送地點，這般產業韌性仰賴的是全台強大的科技行行業能量。

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童子賢指出，台灣電子產業實力的背後，更與美國矽谷、日本精密零件供應商、南韓記憶體製造商，以及東南亞電子組裝廠有著相當緊密的連結，合作夥伴之間也因為彼此發揮所長，才能讓產業鏈有著更良好的發展空間，現在雖然面臨美方在關稅方面提出許多想法，但各界必須認知到到的是，「美國是很重要的經濟體，也是很重要的市場，但美國不是全世界」。

童子賢提到，美國佔全世界GDP大概26%左右，不能因為美方提出的關稅政策就擾亂其他74%的市場，短期上的變化，可以用短期作為因應，可以慶幸的是，台商多年來投資全球，對於廠房的遷移、後勤的應變，其實都很有經驗，台灣的底氣也相當不錯，從外匯存底到儲蓄餘額，在手手資金都很充裕，相信美國關稅快則1個月，慢則2、3個月之內可望塵埃落定。

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