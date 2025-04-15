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美元不妙！高盛開第1槍 今年再貶20％

2025/04/15 15:37

高盛認為，在經濟明顯惡化下，美元仍被高估約20%。（路透）高盛認為，在經濟明顯惡化下，美元仍被高估約20%。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕高盛對美國經濟前景祭出嚴厲警告，最新預測，即使在沒有額外關稅，美國今年經濟成長率已逼近0成長，而通膨在關稅衝擊下，進一步大幅上調至3.5%，另對近期已崩跌的美元更是悲觀，高盛認為，在經濟明顯惡化下，美元仍被高估約20%。

外媒報導，美國總統川普9日在社群平台發文表示，已授權對部分國家實施90天的關稅暫停措施，在此期間大幅降低關稅至10%。

在川普宣布暫停部分關稅90天之後，高盛雖然撤銷了發佈不到2小時的經濟衰退預測，但在最新報告中，高盛稱，這並不意味著前景樂觀。

根據高盛預測，即使沒有額外關稅，美國有效關稅稅率仍將提高約15個百分點，這將導致美國GDP成長速度從2024年的2.5%急劇下降到2025年的0.5%。

高盛稱，雖然不至於引發完全衰退，但經濟增長將顯著放緩，報告顯示，衰退風險仍存在，未來12個月內，美國經濟陷入全面衰退的機率仍高達45%。

報告稱，勞動力市場至關重要，儘管3月就業報告表現穩健，初次請領失業金人數仍較低，但在極度不確定的商業環境下，招募活動可能會進一步減少。

高盛預測2025年底失業率將上升至4.7%，且風險偏向更大幅度上漲。目前，美國失業率為4.2%。

另，關稅將推高物價，通膨前景令人擔憂，高盛預計，根據3月消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據，核心個人消費支出（PCE）價格指數年增2.52%，但在關稅基準情境下，預計未來6個月將加速至3.5%左右。

高盛基準情境預測聯準會將在6月、7月和9月各降息25個基點，以因應勞動市場更嚴重下滑的風險。

高盛指出，如果經濟成長比預期稍好，通膨的擔憂仍存在，聯準會今年可能不會降息。

如果經濟陷入衰退，且失業率大幅上升，可能會看到聯準會超過200個基點的降息幅度，歷史上經濟衰退期間通常會降息400-500個基點。

高盛認為，從機率來看，市場仍低估了未來1年的降息幅度。

至於近期重貶的美元，其前景也明顯惡化中，高盛外匯策略師表示，即使在過去2個月貶值之後，廣義貿易加權美元指數仍比其長期平均值高出20%。

更重要的是，貿易保護主義轉向削弱了美國成長超額表現的前景，不僅短期如此，長期也是如此。這種美國相對經濟表現的逐漸惡化，可能比全面衰退產生更大的負面影響，進而進一步不利於美元。

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