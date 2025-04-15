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滿足資料中心用電 Google簽署台灣首宗地熱購電協議

2025/04/15 14:38

Google宣布已簽署台灣首宗企業地熱能源購電協議。（路透）Google宣布已簽署台灣首宗企業地熱能源購電協議。（路透）

〔記者徐子苓／台北報導〕Google今天宣布，簽署了台灣首宗企業地熱能源購電協議，同時也是Google在亞太區的第一個地熱購電協議，計畫由台灣倍速羅得公司（Baseload Power Taiwan）開發，將為電網增加10MW（10千瓩）「全天候運作（always on）」的電力，助益台灣的地熱市場發展。

Google今天在官方部落格發文表示，自從在2019年簽署了台灣第一個再生能源購電協議以來，持續努力加速潔淨能源的發展，以滿足在地資料中心和辦公室的電力需求 。

Google表示，這次的地熱購電協議，以及Google最近支持台灣1GW（100萬瓩）的太陽能開發合作計畫，實踐了公司推動一系列能源解決方案的承諾，以無碳電力支持Google在台灣的資料中心與營運，同時也為亞太區、乃至全球地熱能源的規模化發展奠定基礎。

Google認為，台灣位在環太平洋火山帶，擁有獨特的地質條件和豐富的地熱資源，能提供穩定可靠的基載電力，與太陽能、風力等間歇性再生能源技術形成互補 。

這次與倍速羅得公司（Baseload Capital）的長期合作，包括對該公司進行股權投資，是Google在亞太及全球加速部署地熱這項全天候潔淨能源技術的最新進展。

目前Google也和Fervo Energy 一起開發增強型的地熱系統，致力促進次世代地熱技術的商業化，同時也和Project Innerspace合作搜集分析地下資料（subsurface data），發掘全球的地熱潛力。

Google認為，這些計畫也有助實現台灣政府的願景，特別是其設定「2050年達成6GW地熱規模」的目標。Google也期待未來能在日本和印尼等亞太區市場，以及全球其他Google有用電需求的地區，複製引進這些初期計畫。

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