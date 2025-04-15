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第1季個人房地合一稅僅101.2億 近7季來首度年衰退

2025/04/15 14:32

第一季全國個人房地合一稅稅收僅101.2億元、年減幅達11%。（記者徐義平攝）第一季全國個人房地合一稅稅收僅101.2億元、年減幅達11%。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣衰退、房地合一稅季稅收也跟著萎縮。根據財政部最新發布，3月全國個人房地合一稅稅收約43.5億元、年增約2.7%，不過，第一季稅收僅101.2億元、年減幅達11%，房仲業者指出，這是近7季以來，首見房地合一稅單季稅收呈現年減情形，主要仍是因為買氣退燒，也導致稅收跟著萎縮。

根據統計，自2023年第三季起，截至2024年第四季為止，單季稅收均呈現年增趨勢，單季年增幅最大可達96%、最小也有15%，但今年第一季反而呈現年減，也寫下近7季以來新低。

3月個人房地合一稅稅收 新北市11億元最多

進一步觀察3月、六都房地合一稅稅收金額變化，以新北市的11億元最多、年增幅約28.8%，再來則是台中市的7.4億元，但卻呈現年減、減幅約6%，第三為桃園市的5.7億元、與去年持平，至於，另外三都則是高雄市的5.1億元、台北市的3.9億元，以及台南市的3.5億元。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅減少，反映2016年後買進的屋主雖然房地產仍呈現大幅增值，但受限買方貸款不易與房價預期修正，導致買氣無法放晾，因此，房地合一稅收出現明顯衰退，接下來要觀察美國關稅政策下的房市交易變化。

不過，曾敬德認為，4月受到關稅貿易讓股市重挫，短期內房市仍不容易放量，再加上去年房市交易熱絡，預估第二季個人房地合一稅收還是會維持年減趨勢。

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