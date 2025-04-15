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面對汽零件關稅豁免 台灣專利超級站前進E-Mobility助廠商再升級

2025/04/15 14:28

「台灣專利超級站」將於2025年台灣國際創意禮品文具展盛大展出，集結9項台灣優良專利，呈現文具禮品產業的創新未來。（貿協提供）「台灣專利超級站」將於2025年台灣國際創意禮品文具展盛大展出，集結9項台灣優良專利，呈現文具禮品產業的創新未來。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「臺灣專利超級站 TAIWAN PATENT GO」將在4月中下旬兩大展再度亮相，邀集廠商展出得獎專利，也提供沙龍講座及專館服務等一系列活動，而面對川普關稅政策來勢洶洶，我國汽車零組件也遭盯上，近年汽車零組件更是申請大量設計專利，台灣專利超級站也特地前進台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan），盼實現「臺灣發明，創益無限」願景。

經濟部智慧局委託外貿協會推動「優良專利推廣及展會輔導媒合專案」，打造「臺灣專利超級站」品牌，2024年以專館展出36件專利作品，其中收到買主採洽展出廠商計有14家。為促進專利商品化，今年將更進一步助力臺灣優質專利技術持續邁向全球市場。

「臺灣專利超級站」將於4月17日至20日在台北世貿1館舉辦的「台灣國際創意禮品文具展（DG Taiwan）」登場。本次參展邀集了上利新、泛宇科技教育、明志科大、微碳石代永續顧問、富甲酷客、緯和、闊腦、廣穎電通、樹德科大等臺灣廠商展出9項得獎專利，包含日常料理的多功能即食鍋、造型調味料罐、咖啡自動沖泡裝置、軍規防水防震外接式硬碟及個人專屬智控平衡枕等，每項產品均結合專利技術與市場需求，屬於送禮自用兩相宜的產品，充分展現臺灣在禮品領域的創新實力。

另外，4月17日於大會舞台舉辦的「探索專利趣味，發現禮品文具新未來」沙龍講座，將由智慧局資深專利審查官搭配優秀發明人，深入剖析專利技術的應用與開發歷程，帶領觀眾了解專利的價值與魅力。

智慧局表示，近年設計專利領域中，車輛零配件類的申請數量排名第一，因此「臺灣專利超級站」今年也進軍車輛移動產業，將於4月23日至26日舉辦之360° MOBILITY Mega Shows展場主舞台旁提供專利諮詢服務；智慧局也標註擁有專利廠商，作出「專利地圖」，方便參觀者在展場中探詢有專利的廠商，為臺灣汽機車零配件及智慧移動業者打造專利保護網，並強化國際競爭力。

而4月24日在大會舞台舉辦「專利領航，疾行未來：電動車關鍵零組件與散熱技術剖析」專題講座，由智慧局專利審查官深入剖析「電池散熱」、「馬達散熱」及「熱管理系統」等電動車關鍵技術，解析全球專利發展，掌握專利技術與產業應用趨勢。

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