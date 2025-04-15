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看好美國科技股 台新基金009806、009807 近日開募

2025/04/15 13:58

美股靭性相對強，法人建議，採半年線下加碼及定期定額布局美股基金。（記者王孟倫攝）美股靭性相對強，法人建議，採半年線下加碼及定期定額布局美股基金。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕法人表示，美國優勢地位不變，美股靭性相對強，長線牛市仍可期，建議採半年線下加碼及定期定額兩策略布局美股基金。台新標普500 ETF基金（009806）及台新標普科技精選ETF基金」（009807）於5月5日開始募集。　

美國總統川普關稅政策大轉彎，宣布對聯絡美國、希望進行談判且未採取報復行動，超過75國暫停實施90天，在此期間，僅實施10%的對等關稅，也讓美股稍微鬆一口氣。

台新標普500 ETF基金（009806）經理人黃鈺民表示，美股近期大幅修正，股市多已反應評價面與多個產業雜音，未來市場走勢取決於關稅談判最終結果、及貨幣與財政政策能否再次提供支撐，若有正向發展，則本波下跌提供極佳長線買點。　

黃鈺民建議，可優先挑選追蹤標普500指數的美股ETF，標普500指數涵蓋全球股市約50%的市值，最具美股代表性，涵蓋全美股市值超過八成，是逢低布局美股基金的首選。

此外，法人統計，過往在美股半年線下加碼情境，假設初始100美元布局標普500指數，月底值低於半年線加碼300美元，參與28次，投資成本共計8200美元，累計資產總額達1萬8097美元，獲利9878美元，投資報酬率高達121%。

定期定額投資美股情境方面，假設初始100美元布局標普500指數，每月底100美元定期定額參與132次，投資成本共計1萬2100美元，累計資產總額達2萬5870美元，獲利金額1萬3770美元，投資報酬率高達114%。

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