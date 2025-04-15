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學者曝中國重燃加入CPTPP興趣 外交部直指背後因素

2025/04/15 14:15

美國關稅促使中國政府重燃加入CPTPP的興趣。對此，外交部國際合作及經濟事務司長連玉蘋表示，此舉的因素之一正式意圖阻擋台灣加入CPTPP，外交部將透過四大管道、三項措施，降低中國對我國的威脅與影響。（資料照）美國關稅促使中國政府重燃加入CPTPP的興趣。對此，外交部國際合作及經濟事務司長連玉蘋表示，此舉的因素之一正式意圖阻擋台灣加入CPTPP，外交部將透過四大管道、三項措施，降低中國對我國的威脅與影響。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕台灣一直努力爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國經濟專家甘思德（Scott Kennedy）昨日指出，美國關稅促使中國政府重燃加入CPTPP的興趣。對此，外交部國際合作及經濟事務司長連玉蘋表示，此舉的因素之一正式意圖阻擋台灣加入CPTPP，外交部將透過四大管道、三項措施，降低中國對我國的威脅與影響。

中國於2021年9月16日提出申請加入CPTPP，台灣也於同年9月22日遞件。但中國與台灣的申請案至今都尚未獲得CPTPP通過。根據中央社報導，甘思德指出，貿易戰使中國重啟對CPTPP的興趣，即使無法加入，中國也會按照CPTPP調整國內法規。

連玉蘋今（15）日於外交部例行記者會說明，加入CPTPP需符合「奧克蘭原則」，必須具備符合CPTPP高標準的能力、展現歷來遵循貿易承諾的良好紀錄，以及認知到相關決定需仰賴成員國達成共識，而中國以大量補貼及國營事業的不透明營運方式，顯示中國不是符合CPTPP高標準的國家。

連玉蘋指出，中國重燃加入CPTPP的興趣背後有多重因素，其中一個正是「阻擋台灣加入CPTPP」，外交部對此並不意外，他們會透過四大管道及針對輪值主席國澳洲的三項措施，降低中國對我國的威脅與影響。

面對近期的全球關稅狀況，連玉蘋指出，紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）建議CPTPP會員國應與歐盟成立新聯盟，歐盟執委會主席馮德萊恩也說要近一步探索歐盟與CPTPP強化關係，現在CPTPP的重要性在關稅中有彰顯出來。

連玉蘋說明，今年外交部將透過加強首府遊說、產業合作、媒體廣宣、世界台商會等四大管道爭取CPTPP會員國的支持。

針對今年的輪值主席國澳洲，連玉蘋說，駐雪梨台北經濟文化辦事處與澳洲知名節目「機場經濟學家」合作製播台灣專輯，並透過貿協籌組太陽能與儲能設備廠商訪問團，赴澳洲參展、設立台灣館，強化與澳洲新能源、氫能的合作，增加台灣聲量，以及籌組產業合作團，委請外貿協會在6月分別赴英國、澳洲、日本等理念相近且有話語權的重量級會員國進行交流。

連玉蘋表示，外交部透過多元的管道、多層面的連結，希望創造台灣與CPTPP會員國間的更多強化關係，增加台灣加入CPTPP的可能性。

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